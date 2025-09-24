Fernando Gago y los más peculiares memes tras derrota ante Chivas

Fernando Gago finalmente se hizo presente en el Akron, después de una salida muy cuestionada de las Chivas Rayadas del Guadalajara a finales 2024, en medio del torneo de Liga MX en desarrollo para irse a Boca Juniors.

El estratega argentino regresó ante la afición rojiblanco sin embargo, no fue la más esperada y terminó siendo el receptor de muchos recuerdos desde las tribunas, el estratega dejó a Chivas tendido par cumplir su sueño y no ha sido perdonado por la afición.

Fernando Gago en estadio de Chivas l IMAGO7

En esta ocasión regresó ahora como director técnico del Necaxa, equipo con el que no la pasa nada bien, y terminó con un contundente marcador adverso, un resultado que representó más que una simple derrota.

Las Chivas se terminaron imponiendo al Necaxa que representó más que tres puntos; Armando González abriría el marcador y antes de finalizar el primer tiempo Santiago Sandoval extendería la ventaja.

Para la segunda parte Cristian ‘Chicote’ Calderón, haría válido el gol ante su ex, pero sería insuficiente en la parte final del encuentro Cristian Samir Inda Becerra sentenciaría el marcador a favor de los tapatíos.

¿Cómo va el Necaxa con gago?

Tras la derrota el conjunto del Necaxa selló su quinto descalabro, dentro del Apertura 2025, y ahora ha quedado con marca de dos triunfos, tres empates y los mencionados reveses para sumar apenas nueve unidades, ubicados como decimoterceros.

Los memes

Los memes no se hicieron esperar para Fernando Gago y le recordaron el tema tan sonado con los ventiladores, que según revelaciones se habría llevado tras dejar la casa en donde vivía mientras entrenaba al Guadalajara.

Todos los comentarios sobre Fernando Gago fueron de burla tras lo hecho, la afición en redes sociales también se desató para la revancha sobre el argentino.

