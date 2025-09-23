¡Otro ridículo! León pierde ventaja y es empatado por Mazatlán en su guarida

La Fiera lo volvió hacer. León nuevamente se metió en problemas y dejó puntos importantes en el camino que lo alejan para arañar una clasificación a la Liguilla. Los Panzas Verdes no pudieron la ventaja de dos goles y fueron empatados por el Mazatlán en el segundo tiempo.

Las acciones de drama tardaron en llegara a la jauría y en el agregado de la primera parte James Rodríguez abriría el marcador tras una buena ejecución desde los once pasos para vencer al guardameta de la visita.

León pierde puntos en casa l IMAGO7

Tan solo segundos después nuevamente el colombiano aparecería por linderos del área grande para poner un servicio exquisito a los pies de Ismael Díaz quien simplemente empujó el esférico para aumentar la ventaja.

Doblete de Anderson Duarte

Así en cuestión de minutos los locales ya tenían ventaja de dos goles y con ello se irían al descanso; sin embargo, la figura de Anderson Duarte haría callar a La Fiera con par de goles y rescatar un punto de oro en la parte complementaria.

León no pudo anet Mazatlán l IMAGO7

El ‘9’ de los Cañoneros aprovecharía una jugada prefabricada desde el tiro de esquina para meter el certero cabezazo dentro del área chica para marcar el primero de su cuenta, todo esto al minuto 60.

Y cinco minutos después otra vez llegaría el delantero tras una buena jugada complementada con un deficiencia de la zona defensiva que provocaría que el balón llegara perfilado para el atacante quien definió de excelsa manera sobre el arco.

Mazatlán saca empate ante León l IMAGO7

¿Cómo van en la clasificación?

Sin mayores movimientos en el marcador Mazatlán se terminaría llevando el punto para alcanzar las ocho unidades, todavía lejos de puestos de Play-In, por ahora se encuentran ubicados en el decimocuarto puesto.

Por su parte, La Fiera se mantiene en el décimo puesto, dentro de los aspirantes al Play-In, superando a Chivas que cuenta con 11 unidades, producto de tres victorias, tres empates y cuatro derrotas.

Mazatlán empata en Léon l IMAGO7