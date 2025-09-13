José Juan Macías tras marcar ante Mazatlán: "Muy feliz, se lo dedico a mi familia"

El delantero mexicano volvió a marcar después de mucho tiempo lesionado, estas fueron sus impresiones

Macías celebra su gol con Pumas
Macías celebra su gol con Pumas | IMAGO7
Marcos Olvera García
13 de Septiembre de 2025

Tuvieron que pasar ocho largos meses para que José Juan Macías, delantero mexicano que militan en el Club Universidad Nacional, volviera a marcar y, tras su gol con los Pumas frente a Mazatlán, esa mala racha se rompió.

Después de marcar el cuarto y último gol del encuentro, Macías habló en exclusiva para TV Azteca, asegurando sentirse contento por marcar, además de aprovechar para agradecer a su familia.

Macías volvió a marcar | IMAGO7

"Feliz por el triunfo del equipo, estamos ahí arriba, se vienen partidos complicados, el equipo se sintió bien durante el partido, el rival te la complica, pero logramos sacar el triunfo, muy feliz por el gol, se lo dedico a mi familia, a dios, a la gente que ha estado conmigo y a seguir disfrutando esto", comentó Macías.

Casualmente, la última vez en Macías marcó un gol en Liga MX, fue jugando para Santos Laguna en enero de este año y fue desde los once pasos, ante Pachuca, con ese tanto los de la Comarca consiguieron el triunfo.

Festejo del gol de Macías | IMAGO7

Pumas en puestos de Play-In

Con la goleada del pasado viernes, Pumas subió a la octava posición en la tabla de la Liga MX, el segundo puesto que da el torneo para jugar el Play-In de cara a la liguilla del futbol nacional.

El empate de Juárez frente a Necaxa en Aguascalientes también ayudó a que los Pumas estuvieran en este sitio, momentáneamente, solo León podría bajar de lugar al Club Universidad Nacional, aunque no saldría de puestos de Play-In.

Pumas goleó a Mazatlán | IMAGO7

