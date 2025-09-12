Pumas golea a Mazatlán con doblete de Guillermo Martínez y gol de JJ Macías

Los Pumas sacaron tres puntos de oro del ‘El Encanto’, los dirigidos por Efraín Juárez volvieron a la senda del triunfo de la mano de Guillermo Martínez quien catapultó la victoria con un doblete en la primera parte del juego.

Apenas en los primero minutos se haría presente una infracción dentro del área por parte de la defensiva del Mazatlán que Adonai Escobedo marcaría como pena máxima que Guillermo Martínez haría efectivo con el primero.

Pumas l IMAGO7

Doblete de ‘Memote’

Y cuando se terminaba la primera parte llegaría el segundo, después de una descolgada de Ruvalcaba por la banda de la izquierda, mismo que serviría a ‘Memote’ para poner el segundo luego de la revisión en el VAR.

Sin embargo, tan sólo minutos después, en el agregado, Fabio Gomez definiría a la altura del manchón penal tras pase preciso de Moreno que únicamente empujaría el brasileño para dejar todo en suspenso para la parte complementaria.

Liga MX l IMAGO7

Goleada

Al minuto 54 llegaría una oportunidad de oro para el conjunto local desde el tiro penal; pero, Nico Benedetti terminaría por sacar un tiro demasiado deficiente que Keylor Navas atajaría para evitar el empate.

Cuando se acababa el partido José Esquivel se iría en primera instancia a las regaderas tras ver la roja, por una entrada sobre Adalberto Carrasquilla, después de unos segundos el árbitro rectificó con el VAR para anular la roja y amonestar solo con la tarjeta amarilla. Finalmente Alan Medina haría el tercero con un golazo y JJ Macías pondría el cuarto definitivo,



Pumas golea l IMAGO7