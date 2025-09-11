Nathan Silva sobre proceso de Efraín Juárez en Pumas: “Los triunfos vendrán”

Nathan Silva, defensa central de Pumas, se deshizo en elogios hacia el director técnico del equipo, Efraín Juárez. Además de resaltar como ha cambiado la dinámica del equipo, el zaguero brasileño fue claro al decir que los resultados llegarán, pues el trabajo que se realiza en Cantera día a día llevará a que los triunfos comiencen a llegar.

Nathan Silva y Efraín Juárez | IMAGO7

En entrevista para RÉCORD, el defensor auriazul admitió que la presencia de Efraín les quita mucha presión. Asimismo, resaltó el hecho de que el estratega ya conoce las entrañas del Club Universidad Nacional, por lo que les transmite a los mismos jugadores el cómo se debe defender a la institución. De igual manera, fue contundente al decir que a lo largo del torneo han mostrado buenas cosas, por lo que espera que los resultados positivos comiencen a llegar pronto.

“Transmite mucho para nosotros porque conoce muy bien Pumas, ya salió campeón aquí. Quita la presión de nosotros, él quiere ver un equipo con el balón, que juegue para adelante, que no tiene miedo de perder un balón. Está haciendo un gran trabajo. Muchas veces el resultado nos ha quitado muchas cosas, porque nosotros venimos haciendo grandes partidos. Los triunfos vendrán con la consecuencia del trabajo”, comentó Nathan para RÉCORD.

Silva y Navas en pumas | IMAGO7

Efraín Juárez llegó al banquillo de Pumas tras la destitución de Gustavo Lema en marzo de 2025. Desde su arribo, el Club Universidad Nacional tiene un registro de nueve juegos ganados, siete empates y ocho perdidos. Y aunque los resultados en distintas ocasiones no han sido favorables, dentro del equipo se destaca como el estratega mexicano ha cambiado la dinámica del plantel.

En este sentido, Nathan reconoció que la intensidad en muchos aspectos del día a día ha cambiado con Efraín Juárez. Asimismo, está convencido de que además de hacerlos crecer como jugadores en distintas facetas, confía en que lo que se trabaja llevará a conseguir los objetivos que se tiene en el plantel, los cuales son devolver a Pumas al protagonismo en Liga MX.

“Cambió muchísimo la intensidad en los entrenamientos y partidos, en la estrategia. Nos pide ocasionar superioridad, este trabajo que él está haciendo para nosotros es un honor porque muchas veces yo como central he estado casi como contención en media cancha y esto nos hace crecer día a día en los entrenamientos para arriesgar. Muchas veces todo el equipo está en el último tercio, nos da muchísima confianza a nosotros. No es un trabajo del día a la noche, está haciendo el trabajo desde la pretemporada y seguirá haciéndolo para que consigamos los objetivos”, agregó.