Saint-Maximin lanza 'advertencia' a Chivas previo al Clásico Nacional

Allan Saint-Maximin vivirá su primer Clásico Nacional como futbolista del América y aprovechó la previa del partido para lanzar una 'advertencia' a Chivas.

A través de redes sociales, el futbolista francés compartió una publicación preparándose físicamente para el encuentro de este fin de semana, acompañado de un mensaje que encendió a la afición azulcrema.

IMAGO7

Las imágenes muestran a Saint-Maximin realizando trabajo de gimnasio junto al resto del plantel, así como durante un entrenamiento en las instalaciones de Coapa.

"Nos preparamos para el sábado. Los haremos sentir orgullosos", escribió el atacante de las Águilas.

CAPTURA

El impacto de Saint-Maximin en América

'Maxi' ha tenido participación en dos partidos de Liga MX hasta el momento, ambos como suplente, y ya ha demostrado su impacto de manera inmediata.

El francés anotó en ambos compromisos y fue clave para que América se llevara los tres puntos las dos ocasiones.