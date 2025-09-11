Alan Mozo se lesiona y se someterá a cirugía; apunta a perderse el Apertura 2025

Chivas visitará la Ciudad de México para enfrentarse al América en el Apertura 2025, lo que será una prueba de fuego para el proyecto de Gabriel Milito, ya que será su primer Clásico Nacional. Sin embargo, previo a disputar el duelo, el conjunto Rojiblanco ya recibió una mala noticia.

¿Qué lesión sufrió Mozo?

Se trata de la lesión de Alan Mozo, quien tuvo problemas en la rodilla y se espera que en los próximos días se someta a cirugía. De acuerdo con Medio Tiempo, el lateral se perderá el resto del torneo por temas en su menisco.

Mozo sufrió dicha lesión en el duelo amistoso ante León en Chicago, el cual fue tomado como preparación durante la Fecha FIFA. Por el momento, el club no ha reportado el estado del lateral, pero se espera que próximamente comuniquen su parte médico.

El Rebaño cuenta con una lista amplia de lesionados, pero la Fecha FIFA les ayudó a que algunos se recuperaran. Tal es el caso de Omar Govea y Richard Ledezma, quienes están cerca de volver a la actividad con el equipo Rojiblanco.

Chivas, en necesidad de confianza de la afición y los tres puntos

Chivas llega con esta dura baja para uno de sus duelos más importantes del torneo, en el que además de necesitar los tres puntos, buscan retomar la confianza de la afición luego de resultados negativos en las últimas fechas.

