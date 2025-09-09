¡Está de vuelta! Carlos Salcedo regresa a entrenar con Rayados

El defensor mexicano Carlos Salcedo está muy cerca de reaparecer en la Liga MX. Después de una larga rehabilitación de siete meses por una rotura de ligamento cruzado en la rodilla derecha, el “Titán” volvió a los entrenamientos con Rayados de Monterrey y ya trabaja a la par de sus compañeros en la cancha.

De cara a la Jornada 8 del Torneo Apertura 2025, Salcedo comenzó la última fase de su recuperación con ejercicios de trote, cambios de velocidad, trabajo físico y toque de balón. Aunque su regreso oficial aún no tiene fecha exacta, se espera que en aproximadamente un mes reciba el alta médica definitiva.

Se alista para volver a jugar | IMAGO7

El defensa compartió en redes sociales su emoción por este regreso con un mensaje contundente: “¡Primer día de escuela!”, confirmando que se siente listo para volver a competir con los regios. Por su parte el equipo, compartió una imagen del defensor acompañada de la frase "Cada vez más cerca".

Su lesión y traspaso a Monterrey

Carlos Salcedo llegó a Monterrey tras su paso Juárez pero una grave lesión lo marginó durante todo el torneo pasado. El zaguero no juega un partido oficial desde el 10 de enero de 2025, cuando defendía la camiseta de los Bravos de Juárez y disputó 56 minutos en el empate 1-1 frente a Mazatlán.

No juega desde enero | IMAGO7

Ahora, su objetivo es integrarse por completo al plantel de Domenec Torrent y convertirse en una pieza clave en la defensa de Rayados rumbo a la parte decisiva del torneo.

El conjunto regiomontano se prepara para visitar a Querétaro en la Jornada 8, y aunque Salcedo todavía no está listo para reaparecer, su regreso a los entrenamientos es una noticia alentadora para la afición albiazul que espera verlo pronto en acción.

Podría volver al terreno de juego | IMAGO7