¡No llega! Agente de Borja Mayoral confirmó que el jugador no será refuerzo de Rayados

Si de grandes fichajes se trata en el futbol mexicano, uno de los equipo que levanta la mano es Monterrey, pues recientemente se hicieron de los servicio de jugadores como: Sergio Canales y Sergio Ramos. Pese a esto, la Pandilla no paró y estaban en busca de una nueva ‘bomba’, sin embargo, esto no será así.

Mayoral con Getafe I @Mayoral_Borja

Solo en Europa por ahora

Gracias a César Luis Merlo, se pudo saber que si fue una realidad que el delantero de 28 años, Borja Mayoral, si considero la opción de venir a México, sin embargo, después de unos días de análisis, el y su agente optaron por seguir buscando opciones en el viejo continente.

"Para el jugador fue un honor que lo haya buscado un club tan importante como Monterrey y donde hay tantos españoles. "Lo estuvo pensando y analizando seriamente, pero por ahora la intención es continuar en Europa", declaró el agente de Mayoral.

Homenaje a Borja Mayoral I @Mayoral_Borja

Con las declaraciones del agente y el periodo de fichajes a punto de cerrarse, el equipo de Monterrey tendrá que buscar otras opciones para reforzar la delantera de este Apertura 2025.

Actualmente, Borja Mayoral es jugador del Getafe de LaLiga, aunque es bien sabido que el jugador está buscando nuevos aires y ahora con la opción de México cerrada, puede que sea otro equipo de España el que acoja a este ‘killer’.

Mayoral en LaLiga I @Mayoral_Borja

