León vs Querétaro EN VIVO Liga MX Apertura 2025 Jornada 7

La jornada 7 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX trae consigo un duelo de contrastes en el Estadio León, donde el Club León recibe a los Gallos Blancos de Querétaro. Ambos equipos llegan con realidades distintas, aunque con la misma necesidad de sumar puntos para encaminar su temporada.

El cuadro esmeralda atraviesa un momento de relativa estabilidad tras enlazar dos partidos sin derrota. Primero sorprendió con un triunfo en condición de visitante sobre Necaxa (0-1) y posteriormente rescató un empate valioso ante Pachuca (1-1). Estas actuaciones han servido para recuperar confianza después de la caída sufrida ante Monterrey (1-3), y ahora el objetivo es aprovechar el respaldo de su afición para continuar la racha positiva.

En el otro frente, Querétaro llega en una situación delicada, ocupando la penúltima posición de la tabla. Sin embargo, los Gallos mostraron signos de reacción en su última presentación, donde derrotaron por 3-2 al Atlético San Luis, en un duelo lleno de intensidad que les permitió sumar su primera victoria del torneo. Esa chispa de esperanza será clave para intentar dar la sorpresa en una plaza complicada como la de León.

