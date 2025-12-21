Girona vs Atlético de Madrid EN VIVO LaLiga Jornada 17

El Girona y el Atlético de Madrid se verán las caras este domingo 21 en el Estadio Municipal de Montilivi, en un encuentro correspondiente a la Jornada 17 de LaLiga.

Este duelo llega en un momento de contrastes absolutos: mientras el conjunto catalán lucha desesperadamente por alejarse de los puestos de peligro, el cuadro colchonero busca consolidar su posición en la zona alta de la tabla para no perder la estela de los líderes.

El Girona llega a este compromiso ocupando la 18ª posición de la clasificación con 15 puntos, tras un balance de 3 victorias, 6 empates y 7 derrotas. A pesar de su ubicación en la zona de descenso, el equipo dirigido por Míchel respira con optimismo después de conseguir una victoria clave por 2-1 ante la Real Sociedad en la jornada anterior.

Por su parte, el Atlético de Madrid aterriza en tierras catalanas situado en el 4º puesto con 34 unidades. Los de Diego Pablo Simeone han registrado 10 triunfos, 4 empates y 3 caídas en los 17 partidos disputados hasta la fecha.

El equipo rojiblanco llega con la moral alta tras vencer 2-1 al Valencia en su último duelo liguero, lo que les permite mantenerse firmes en la pelea por los puestos de Champions League y con una diferencia de goles positiva de +14 (30 a favor y 16 en contra).

El historial reciente entre ambos favorece abrumadoramente al Atlético, que ha logrado imponerse en 6 de los últimos 7 enfrentamientos directos. Sin embargo, el Montilivi siempre ha sido un escenario complicado para los "Colchoneros".