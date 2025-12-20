Llegó su momento: Allan Saint-Maximin se integra a los entrenamientos con América

Rumbo al Clausura 2026, las águilas del América comenzaron su preparación en busca de recuperar la corona de la Liga MX, sin embargo, aún faltaba su nuevo pilar y que tras unos días de ausencia regresó, el francés Allan Saint-Maximin.

Maximin en América I IMAGO7

La temporada de Maximin

Desde su llegada al equipo azulcrema, Maximini se presentó como el nuevo referente azulcrema; su talento, regate, explosividad y llegada, aunado a su pasado en Europa, ponían al francés como la gran estrella de la liga, sin embargo, no fue así.

Entre un periodo de adaptación en el país y una recuperación física prolongada, el atacante no pudo mostrar todo su potencial por lo que la afición azulcrema espera que este sea su año y pueda colaborará en un nuevo título para el americanismo.

Pese a que el equipo inició las acciones de pretemporada el lunes 15 de diciembre, Maxi se ausentó los primeros días, esto tras un fallecimiento de un familiar según reportó el club, ahora tras cinco días después, el atacante volvió a unirse al grupo y las cuentas oficiales del club no tardaron en presumir.

Maximin I IMAGO7

¿Qué esperar de Maximin para el 2026?

Pese a apagar su juego en los últimos encuentros del Club América, el francés dio chispazos de lo que puede llegara a hacer en el rectángulo de juego, por lo que ahora con una adaptación completa en el país, el futbolista podría estar cerca de su mejor nivel y así demostrarlo en la cancha.

En su breve tiempo como jugador azulcrema durante el Apertura 2025, Maxi disputó 13 partidos, sumando un total de 669 minutos en la cancha, anotó tres tantos y colaboró con dos asistencias.

IMAGO7

Además, el cuerpo técnico encabezado por André Jardine confía en que una pretemporada completa será clave para potenciar el rendimiento de Saint-Maximin, quien ahora podrá trabajar desde el inicio en los conceptos tácticos del equipo.

Con el Clausura 2026 en el horizonte, la directiva y la afición ven en Allan Saint-Maximin una pieza capaz de marcar diferencia en los partidos importantes. Su regreso a los entrenamientos no solo refuerza la competencia interna, sino que también eleva las expectativas en Coapa, donde el objetivo es claro: volver a levantar el título de la Liga MX.