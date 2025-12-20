Tigres buscará fichar a Kevin Lomónaco de Independiente, afirman en Nuevo León

Tigres ya piensa en el futuro inmediato tras la dolorosa derrota en la Gran Final de la Liga MX ante Toluca, un golpe que dejó al plantel con sed de revancha y la necesidad de reforzar zonas clave del campo de cara al Clausura 2026.

Con ese objetivo, la directiva felina habría puesto la mira en Kevin Lomónaco, defensor argentino que actualmente milita en Independiente y que se perfila como una de las opciones más atractivas para fortalecer la zaga central del equipo de San Nicolás, incluso después de la salida de Javier Aquino, notificada por el propio jugador.

Tigres es el actual subcampeón | Imago7

A reforzar la defensa

De acuerdo con información del periodista Willie González, Tigres ya se encuentra en pláticas para intentar el fichaje de Kevin Lomónaco, una operación que no sería sencilla debido al interés de otros clubes importantes del futbol mexicano, pero los regios podrían tomar la ventaja en los próximos días.

“Tigres está haciendo todo lo humanamente posible por firmar a Lomónaco. Están metidos Pachuca y Monterrey, pero Tigres está metiéndole fuerte. Pueden dar un golpe en la mesa brutal”, expresó González en un video dirigido a la afición auriazul.

Lomónaco llegaría del futbol argentino | IG: @keviinjoel2

La posible llegada del argentino permitiría a Tigres reforzar una defensa que actualmente es rotada por Joaquim, Juan Purata, Jesús Angulo y Rómulo Zwarg, buscando mayor solidez y liderazgo en el fondo; con la baja de Javier Aquino, un espacio en la zona baja de los felinos se podría abrir, por lo que Guido Pizarro se libraría de un 'problema' en cuanto a sus alineaciones del próximo torneo.

¿Quién es Kevin Lomónaco y por qué interesa a Tigres?

Kevin Lomónaco nació el 8 de enero de 2002 en Lanús, Argentina, y cuenta con experiencia en clubes como Lanús, Platense, Tigre y el Red Bull Bragantino de Brasil, un recorrido amplio para su corta edad que resulta atractivo para la directiva felina.

El zaguero mide 1.92 metros de estatura, destaca por su fortaleza física y su buen juego aéreo, cualidades que le han permitido consolidarse como uno de los defensas más sólidos del futbol argentino en la actualidad. Su carrera dio un giro importante tras su llegada a Independiente en agosto de 2024, donde durante todo el 2025 se convirtió en el líder indiscutible de la defensa y logró llamar la atención a nivel internacional.

El jugador ya fue seleccionado nacional con Argentina | IG: @keviinjoel2

Gracias a su rendimiento, Lomónaco fue convocado por Lionel Scaloni a la Selección Argentina para las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026, consolidando su crecimiento profesional y elevando su valor de mercado, lo que explica el fuerte interés de Tigres por sumar a un defensor con presente y proyección internacional.