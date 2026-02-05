Mundial 2026: Argentina define a Kansas City como su base para la Copa del Mundo

La Selección Argentina, vigente campeona del mundo, ya tiene trazada la hoja de ruta para defender su corona en la Copa del Mundo. Tras un exhaustivo proceso de logística y evaluación técnica, la Asociación del Futbol Argentino (AFA) confirmó que Kansas City ha sido elegida como la sede oficial de concentración y entrenamiento para la delegación liderada por Lionel Scaloni.

Argentina en eliminatorias mundialistas | X: @Argentina

"Se llegó a la conclusión que Kansas City sería el sitio ideal de acuerdo a las distancias entre ciudades pero principalmente a las comodidades para la delegación", detalló el comunicado oficial de la Selección.

La decisión no fue tomada al azar. El cuerpo técnico y directivos de la AFA realizaron múltiples viajes de inspección por Norteamérica. El informe final destacó a la ciudad de Misuri como el punto estratégico ideal por dos factores clave, la conectividad geográfica y excelencia en las instalaciones.

#SelecciónMayor El equipo comandado por Lionel Scaloni hará base en Kansas City.



📝https://t.co/2Ll5Hji26D pic.twitter.com/UonTw59qSi — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) February 4, 2026

EL CAMINO DE ARGENTINA

Argentina integrará el Grupo J y su camino hacia la cuarta estrella comenzará precisamente en su nueva "casa". Este es el cronograma confirmado para la Albiceleste:

Debut: Martes 16 de junio vs. Argelia (Estadio Kansas City).

Segunda fecha: Lunes 22 de junio vs. Austria (Dallas).

Tercera fecha: Sábado 27 de junio vs. Jordania (Dallas).

A pesar de tener que trasladarse a Texas para el cierre de la primera etapa, el búnker en Kansas City se mantendrá como el centro de operaciones permanente para el descanso y la preparación táctica de los jugadores.

¿MESSI VS CRISTIANO EN KANSAS?

Más allá de la logística, la elección de Kansas City cobra un tinte cinematográfico si se analizan las llaves del torneo. En caso de que Argentina avance como líder de su zona y supere las rondas de Dieciseisavos y Octavos, regresará a Kansas City para los Cuartos de Final.

Es aquí donde el mundo del fútbol contiene el aliento: si Portugal también cumple con su parte y lidera su grupo, el destino podría cruzar a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo el sábado 11 de julio.

Messi besando la Copa del Mundo | AP