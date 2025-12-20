¿Qué rol jugará Aceves en Rayados y con quién compite?

Daniel Aceves se convirtió oficialmente en el primer refuerzo de Rayados rumbo al Clausura 2026, marcando el inicio de los movimientos del club regiomontano en el mercado. La directiva albiazul apostó por fortalecer el plantel desde etapas tempranas, comenzando con una incorporación pensada tanto para el presente como para el futuro.

Aceves con Pachuca I IMAGO7

El joven futbolista llega para desempeñarse como lateral izquierdo, una posición clave dentro del esquema del Monterrey. Su contratación responde a la necesidad de aumentar la profundidad del plantel y mantener un alto nivel de competencia interna en cada línea del campo.

En ese sector, Aceves tendrá que competir directamente con Gerardo Arteaga, quien actualmente se mantiene como el titular gracias a su constancia, experiencia y rendimiento sostenido con Rayados. Arteaga se ha consolidado como una pieza fija en el once inicial, por lo que la lucha por minutos no será sencilla.

Aceves 2004 I IMAGO7

Otro de los elementos con los que tendrá competencia es Luis Reyes, un futbolista con recorrido en la Liga MX y que también busca ganarse un lugar en la rotación del equipo. La presencia de ambos laterales obliga a Aceves a mostrar carácter y regularidad desde su llegada.

La intención del cuerpo técnico es clara: generar una competencia sana que eleve el nivel del plantel. Aceves llega con la misión de presionar a los jugadores consolidados y demostrar que puede ser una opción confiable cuando el equipo lo requiera.

Uno de los puntos que más valora Rayados es la juventud del nuevo refuerzo, ya que encaja con la idea de contar con jugadores de proyección que puedan crecer dentro de la institución. Su desarrollo será seguido de cerca durante el torneo.

De esta manera, Daniel Aceves inicia una nueva etapa en su carrera con Rayados, consciente del reto que implica vestir la camiseta albiazul y competir en un club que aspira constantemente a los primeros planos del futbol mexicano.