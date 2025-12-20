Do Brasil: Pumas hace oficial la llegada del delantero, Juninho

Pumas anunció de manera oficial la llegada de Juninho, su segundo refuerzo de cara al Clausura 2026. Luego de su participación en la Copa Intercontinental con el Flamengo, el delantero brasileño de 29 años ya es nuevo jugador del Club Universidad Nacional y estará vinculado con el equipo por los próximos tres años.

Firma de contrato de Juninho I @PumasMX

De cara al próximo torneo, la escuadra auriazul oficializó a su segundo fichaje. Tras haber anunciado al mediocampista mexicano, César Garza, como nuevo elemento, ahora anunciaron a Olávio Vieira dos Santos Junior, delantero brasileño. Dicho atacante llegará al club tras firmar un contrato con el equipo que lo vincula por los próximos tres años.

Cabe destacar que Juninho es apenas uno de los dos delanteros extranjeros que Pumas quiere para este semestre. Por lo tanto, la directiva, ya con Antonio Sancho en el área deportiva, busca amarrar a un ‘9’ más, para así tener tres centros delanteros con los cuales puedan encarar el Clausura 2026 y la CONCACAF Champions Cup.

Presentación de Juninho I @Pumas MX

Juninho llega procedente del Flamengo tras haber estado apenas un año, en los cuales gano seis títulos, incluidos el Brasileirao 2025 y la Copa Libertadores de este mismo año. Sin embargo, su cuota goleadora no fue tan elevada, pues en todo el año disputó un total de 32 partidos, en los cuales apenas registró cuatro goles y solamente tuvo 876 minutos de actividad.

Su mejor momento en lo que lleva de carrera fue en el Qarabag, equipo en el que registró 41 anotaciones y 16 asistencias en 81 duelos. En dicho club, su promedio fue de una contribución de gol cada 92 minutos. Cabe resaltar que además de jugar como centro delantero, Juninho también puede desarrollarse como extremo por ambas bandas.

Así, Juninho se convirtió en el segundo refuerzo de Pumas anunciado de manera oficial. El primero fue César Garza, mediocampista mexicano que llegó a préstamo por un año. Aún así, Universidad Nacional sigue en busca de ensanchar el plantel para afrontar dos competencias el próximo semestre.

Por lo tanto, aunque se espera que fichen a un delantero más, Guillermo Martínez no saldrá del equipo. Así, Efraín Juárez tendrá a su disposición tres centros delanteros para este semestre. Cabe resaltar que dicho atacante también será extranjero, por lo que Pumas tendrá llenas sus plazas de ‘No Formados En México’ con esa posible incorporación.

¿QUÉ OTRAS POSICIONES REFORZARÁ PUMAS DE CARA AL CLAUSURA 2026?

Además de los dos delanteros y la llegada de César Garza, Pumas también está por anunciar al defensor Tony Leone. Sin embargo, aún buscan a un defensa con mayor jerarquía, algún elemento de ataque por las bandas y quizá algún otro jugador que se desempeñe en el mediocampo.