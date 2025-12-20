¡Hasta 5iempre! Tigres se despide de Javier Aquino

Luego de un subcampeonato en el Clausura 2025 y una época dorada, el lateral derecho, Javier Aquino, dice adiós a los Tigres tras 10 años defendiendo los colores y escudo de la U de Nuevo León, dejando un legado y palmarés de auténtica envidia.

Aquino 2023 I IMAGO7

Garra, Corazón

Luego de que Tigres anunció de manera oficial la salida de Aquino, pese a los rumores y especulaciones de una pelea o mal entendido entre el club y jugador, la cuenta oficial de X de los felinos, publicó un emotivo video de despedida para el mexicano, recordado su legado y grandes momentos con la playera universitaria.

En el video se aprecian los mejores momentos del lateral con el equipo de Nuevo León, desde su presentación con el equipo hasta su último duelo, además de fragmentos de la entrevista que le realizaron cuando llegó al equipo, recordando todo lo que vivió en su década con el club.

Tigres campeón 2023 I IMAGO7

“Yo creo que tuve mi proceso en Europa la verdad y ahora me sonó atractiva la propuesta de Tigres, también la Copa Libertadores jugarla”, fueron las palabras que fijo Aquino en su llegada y que se aprecian claramente en el video.

Los felinos acompañaron el video con la leyenda: “Garra, Corazón, Perfil Tigres. Lo entendiste todo, Aquino”, causando los mensajes de agradecimiento y auto al jugador que tantas alegrías le dio al equipo duelo del Volcán.

IMAGO7

¿Cómo fue el paso de Aquino en Tigres?

Javier Aquino fue parte de los fichajes que cambiaron la historia de Tigres, llegando junto con André-Pierre Gignac, además de arribar como un seleccionado nacional indiscutible y con historial en Europa. Su fichaje marcó un antes y un después con el equipo, volviéndose un referente del Tuca Ferretti y de técnicos posteriores a él.

Con el equipo de Tigres, Aquino sumó un total de 442 partidos con la playera naranja y azul, aportando un total de 30 goles y colaborando con 58 asistencias, además de levantar 11 títulos, divididos en: Liga MX, Campeones Cup, Campeón de Campeones y CONCACAF Champions Cup.

Tigres despide a uno de lo pioneros de su época dorada; su talento, su dedicación y pasión lo hacían pasar como un ‘LibreyLoko’ más, mientras que su calidad en el terreno de juego cada que era requerido lo convirtieron en uno de los tantos ídolos contemporáneos del club que se adueño de la última década.