¿Nuevo estadio? Cruz Azul y la Jefa de Gobierno de la CDMX se reúnen para afinar detalles

El ingeniero Víctor Velázquez, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa La Cruz Azul S.C.L. y del Club de Futbol Cruz Azul, sostuvo una reunión con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, con el objetivo de abordar temas estratégicos relacionados con el futuro del Estadio de Cruz Azul.

Cruz Azul | IMAGO7

El encuentro se llevó a cabo este miércoles en la oficina principal de la mandataria capitalina, ubicada en el Palacio del Ayuntamiento, y representa la segunda reunión formal entre ambas partes.

PROYECTO DE NUEVO ESTADIO

RÉCORD pudo saber que el tema central de la conversación fue el Estadio de Cruz Azul, un proyecto que ha generado expectativa tanto entre la afición celeste como en distintos sectores de la ciudad, por su posible impacto deportivo, urbano y social.

Tras la reunión, el ingeniero Velázquez compartió un mensaje en el que destacó el tono positivo del encuentro.

“Agradezco a nuestra Jefa de Gobierno, ClaraBrugadaM, por la productiva reunión de hoy. Muy pronto les tendremos noticias”, escribió.

Víctor Velázquez y Clara Brugada |

Por su parte, Clara Brugada también se pronunció a través de sus redes sociales, subrayando la relevancia del diálogo sostenido con la cooperativa. “Tuvimos una reunión muy fructífera con la Cooperativa La Cruz Azul”, señaló la jefa de Gobierno.

La mandataria capitalina añadió que los resultados del encuentro podrían traducirse en anuncios relevantes en el corto plazo. “Muy pronto, podremos anunciarles buenas noticias”, escribió.

CRUZ AZUL Y CDMX TRABAJAN DE LA MANO

Esta nueva reunión confirma la disposición de ambas partes para trabajar de manera coordinada, en un contexto en el que el desarrollo de infraestructura deportiva es visto como un factor clave para el fortalecimiento del deporte.

Por parte de Víctor Velázquez y Clara Brugada sugiere avances importantes, por lo que se espera que en los próximos días se den a conocer definiciones concretas sobre el futuro del Estadio de Cruz Azul.