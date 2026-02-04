Jugadora de Tigres Femenil se va de México tras reportar incidentes de acoso

La defensora Aaliyah Farmer ha concluido su etapa en la Liga MX Femenil para unirse al Chicago Stars de la National Women's Soccer League (NWSL). Tras el anuncio de su transferencia, el director técnico de Tigres, Pedro Martínez Losa, aclaró en conferencia de prensa que la salida de la jugadora no respondió a motivos deportivos, sino a un problema de seguridad personal derivado de acoso.

Aaliyah Farmer, exjugadora de Tigres Femenil | IMAGO7

ACOSO LA OBLIGO A IRSE DE MÉXICO

Martínez Losa desmintió las versiones que sugerían una falta de compromiso o interés por parte de la seleccionada nacional. El estratega español enfatizó que el club priorizó el bienestar de la futbolista tras recibir el reporte de los incidentes.

El técnico señaló que Farmer informó a la directiva y al cuerpo técnico sobre la situación con antelación y la decisión de volver a los Estados Unidos se tomó luego de que la jugadora manifestara no sentirse segura en su entorno actual.

DT DE TIGRES FEMENIL ROMPE EL SILENCIO

El entrenador de las Amazonas fue enfático al describir la gravedad de los hechos y la postura institucional frente al acoso:

"Creo que se han contado versiones fuera de la realidad. Desde que ella se quería ir o que no estaba a gusto en el equipo. Aaliyah (Farmer) es una jugadora muy valorada por sus compañeras y cuerpo técnico. Vino como jugadora de college (universidad) que se desarrolló a nivel nacional y dentro de ese proceso hubo una línea roja, había un tema personal y ella no se sintió segura de acosos que se produjeron y nos lo hizo saber hace tiempo".

Pedro Martínez Losa, DT de Tigres Femenil | IMAGO7

Asimismo, el estratega hizo un llamado a la reflexión sobre la violencia que enfrentan las mujeres en distintos ámbitos:

"Nosotros como club fue apoyarla en ello, es una línea roja en la que quiero alzar la voz, cada día hay jugadoras, mujeres en la sociedad que se sienten así, tanto en las redes sociales como en otros ámbitos. Alzo la voz y los invito a ustedes en el contexto del deporte dentro de la sociedad que seamos un ejemplo".

Finalmente, Martínez Losa lamentó que se difundieran interpretaciones erróneas sobre la baja de la defensora, reiterando que la integridad de la persona está por encima de cualquier interés deportivo:

“Hubo una circunstancia que en este caso decidimos abrirnos y apoyarla y a partir de ahí tenemos la frustración de que se inventen otras versiones, porque ninguna mujer se debe sentir intimidada, abusada y acosada”.

Farmer, quien llegó a México proveniente del fútbol colegial, continuará su carrera profesional en la liga estadounidense, marcando un precedente sobre los protocolos de apoyo a jugadoras ante situaciones de riesgo personal en la liga local.