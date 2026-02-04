Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Nacional

Jugadora de Tigres Femenil se va de México tras reportar incidentes de acoso

Aaliyah Farmer antes de marcharse de Tigres Femenil | MEXSPORT
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 17:55 - 04 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Aaliyah Farmer, exjugadora de Tigres, decidió volver al futbol de los Estados Unidos al no sentirse segura en México

La defensora Aaliyah Farmer ha concluido su etapa en la Liga MX Femenil para unirse al Chicago Stars de la National Women's Soccer League (NWSL). Tras el anuncio de su transferencia, el director técnico de Tigres, Pedro Martínez Losa, aclaró en conferencia de prensa que la salida de la jugadora no respondió a motivos deportivos, sino a un problema de seguridad personal derivado de acoso.

Aaliyah Farmer, exjugadora de Tigres Femenil | IMAGO7

ACOSO LA OBLIGO A IRSE DE MÉXICO

Martínez Losa desmintió las versiones que sugerían una falta de compromiso o interés por parte de la seleccionada nacional. El estratega español enfatizó que el club priorizó el bienestar de la futbolista tras recibir el reporte de los incidentes.

El técnico señaló que Farmer informó a la directiva y al cuerpo técnico sobre la situación con antelación y la decisión de volver a los Estados Unidos se tomó luego de que la jugadora manifestara no sentirse segura en su entorno actual.

DT DE TIGRES FEMENIL ROMPE EL SILENCIO

El entrenador de las Amazonas fue enfático al describir la gravedad de los hechos y la postura institucional frente al acoso:

"Creo que se han contado versiones fuera de la realidad. Desde que ella se quería ir o que no estaba a gusto en el equipo. Aaliyah (Farmer) es una jugadora muy valorada por sus compañeras y cuerpo técnico. Vino como jugadora de college (universidad) que se desarrolló a nivel nacional y dentro de ese proceso hubo una línea roja, había un tema personal y ella no se sintió segura de acosos que se produjeron y nos lo hizo saber hace tiempo".
Pedro Martínez Losa, DT de Tigres Femenil | IMAGO7

Asimismo, el estratega hizo un llamado a la reflexión sobre la violencia que enfrentan las mujeres en distintos ámbitos:

"Nosotros como club fue apoyarla en ello, es una línea roja en la que quiero alzar la voz, cada día hay jugadoras, mujeres en la sociedad que se sienten así, tanto en las redes sociales como en otros ámbitos. Alzo la voz y los invito a ustedes en el contexto del deporte dentro de la sociedad que seamos un ejemplo".

Finalmente, Martínez Losa lamentó que se difundieran interpretaciones erróneas sobre la baja de la defensora, reiterando que la integridad de la persona está por encima de cualquier interés deportivo:

“Hubo una circunstancia que en este caso decidimos abrirnos y apoyarla y a partir de ahí tenemos la frustración de que se inventen otras versiones, porque ninguna mujer se debe sentir intimidada, abusada y acosada”.

Farmer, quien llegó a México proveniente del fútbol colegial, continuará su carrera profesional en la liga estadounidense, marcando un precedente sobre los protocolos de apoyo a jugadoras ante situaciones de riesgo personal en la liga local.

Aaliyah Farmer en su etapa con Tigres Femenil | MEXSPORT
Últimos videos
Lo Último
22:20 Infonavit 2026: Así puedes usar el Crediterreno para comprar un terreno
22:14 Jardine presentó oficialmente a Veiga con el equipo: "Eligió el América y tiene ganas de ser campeón"
21:49 Nuevo estadio de Cruz Azul: Las opciones de ubicación en la CDMX
21:32 Endrick anota de nuevo y comanda triunfo de Lyon en la Copa de Francia
21:23 ‘Es el mejor de México’: Raphael Veiga se rinde en elogios para el América
21:13 EL DIRECTOR DE LA NFL EN MÉXICO ACLARA EL FUTURO DE LOS JUEGOS EN EL PAÍS
21:06 Feria del Libro de Minería 2025: ¿cuándo es y qué actividades habrá?
21:03 Monterrey consigue un agónico empate ante el Xelajú
20:38 ¡Cruz Azul hace cambios! Emmanuel Ochoa será el portero titular ante Vancouver FC
20:24 República Dominicana se impone a Panamá en el juego con más carreras en la historia de la Serie del Caribe
Tendencia
1
Futbol Pumas: Efraín Juárez defiende su planteamiento a pesar de la goleada sufrida ante San Diego
2
Futbol Simeone se ilusiona con Obed Vargas y el resto de los fichajes invernales del Atlético
3
Empelotados Reconocido exdirectivo se une a Fox Sports México como nuevo especialista
4
Futbol Nacional Fidalgo al Tri: FMF inicia trámites ante FIFA para convocar al Maguito
5
Futbol ¡De Puskas! Así fue el golazo de chilena de Robert Morales ante San Diego
6
Empelotados ‘Partido de mier…’: Daniel Brailovsky y Ángel García Toraño fueron sorprendidos opinando sobre el juego de Tigres
Te recomendamos
Infonavit 2026: Así puedes usar el Crediterreno para comprar un terreno
Contra
04/02/2026
Infonavit 2026: Así puedes usar el Crediterreno para comprar un terreno
Jardine presentó oficialmente a Veiga con el equipo: "Eligió el América y tiene ganas de ser campeón"
Futbol
04/02/2026
Jardine presentó oficialmente a Veiga con el equipo: "Eligió el América y tiene ganas de ser campeón"
ROTA CRUZ AZUL ESTADIO NUEVO
Futbol Nacional
04/02/2026
Nuevo estadio de Cruz Azul: Las opciones de ubicación en la CDMX
Endrick marcó el gol de la diferencia | X @OL
Futbol
04/02/2026
Endrick anota de nuevo y comanda triunfo de Lyon en la Copa de Francia
‘Es el mejor de México’: Raphael Veiga se rinde en elogios para el América
Futbol
04/02/2026
‘Es el mejor de México’: Raphael Veiga se rinde en elogios para el América
EL DIRECTOR DE LA NFL EN MÉXICO ACLARA EL FUTURO DE LOS JUEGOS EN EL PAÍS
Videos
04/02/2026
EL DIRECTOR DE LA NFL EN MÉXICO ACLARA EL FUTURO DE LOS JUEGOS EN EL PAÍS