Pavel Pardo defiende posible llamado de Álvaro Fidalgo a la Selección Mexicana

A pesar de haber dejado la Liga MX y de no haber nacido en México, parece que Álvaro Fidalgo será convocado por Javier Aguirre, para los ´partidos amistosos de Fecha FIFA y quizá también para el Mundial de este verano.

El posible llamado del Fidalgo ha causado críticas debido a haber nacido en España. Sin embargo, para el histórico volante mexicano, Pavel Pardo, esto no debería ser oposición y ha dado el visto bueno para que sea convocado.

Pavel Pardo no rechaza a Fidalgo al Tri

Pavel Pardo fue presentado este miércoles como uno de los primeros exjugadores confirmados para disputar el partido de leyendas entre México y Brasil, que se celebrará el 19 de abril en el Estadio Banorte. Fue justamente durante la conferencia de prensa de este partido que el exseleccionado mexicano habló sobre la posibilidad de que Fidalgo llegue a la Selección Mexicana.

"El que sea mexicano por nacimiento o por naturalización está a las órdenes del técnico. Sabemos lo que Álvaro Fidalgo dio al América, vino de menos a más y se convirtió en una pieza fundamental para los campeonatos del América, creo que ha dejado un legado en al futbol mexicano", comentó Pardo para los medios.

Fidalgo asegura que volverá a México para jugar con el Tri | MEXSPORT

A pesar de destacar el nivel de Fidalgo, el exfutbolista también reconoció que al final la decisión será de Javier Aguirre. Además, Pardo reconoció que actualmente la posición en el medio del campo está muy competida en el Tricolor por lo que su llamado podría ser complicado

"El técnico decidirá, el técnico tomará la decisión. Tenemos hoy buenos mediocampistas y está la elección de lo que Javier Aguirre quiera decidir", finalizó.

Pavel Pardo | IMAGO 7

¿Fidalgo quiere ir al Tri?

Álvaro Fidalgo fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Betis, donde habló de la posibilidad de ir a la Copa del Mundo. En conferencia de prensa, Álvaro Fidalgo confirmó que ya tiene la doble nacionalidad, por lo que podría asistir a la Copa del Mundo con México, aunque todavía no ha sido considerado por Javier Aguirre.

"Sería un poco atrevido por mi parte antes de ni siquiera jugar, soy mexicano y es una posibilidad que tengo, está un poco todo en el aire, estoy centrado en hacer las cosas bien aquí, tengo muchas cosas que demostrar", comentó Fidalgo