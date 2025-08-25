Querétaro abre centro de acopio para damnificados por lluvias en el estado

Las lluvias en el estado de Querétaro no han cesado, por lo que muchas familias se han visto afectadas por las inundaciones. Ante dicha situación, el gobierno local decidió actuar, pero también varias instituciones privadas, como el club de Gallos Blancos, quien abrió un centro de acopio para los damnificados.

Por medio de sus redes sociales, el conjunto queretano anunció que el Centro de Alto Rendimiento Gallos Blancos de Querétaro (CEGAR), servirá como centro de acopio por unos días.

Apoyo al estado | IMAGO7|

¿Qué llevar al centro de acopio?

En una infografía, el conjunto de los Gallos Blancos mencionó todos los víveres necesarios para los afectados por la lluvia. El horario de atención para el apoyo será de 9:00 a 19:00.

1.⁠ ⁠Alimentos no perecederos

Agua embotellada (indispensable)

Atún, sardinas en lata

Frijoles, lentejas, arroz en bolsa

Sopa de pasta

Galletas saladas y dulces

Leche en polvo

Café soluble, té, azúcar

Aceite vegetal

Alimentos para bebés (fórmula, papillas)

2.⁠ ⁠Artículos de higiene personal

Papel higiénico

Toallas sanitarias

Pañales (para bebé y adulto)

Jabón en barra y en polvo

Shampoo, pasta y cepillos dentales

Toallas húmedas

Desodorante

Cubrebocas

3.⁠ ⁠Ropa y abrigo

Ropa limpia en buen estado (clasificada por tallas)

Cobijas

Calcetas y ropa interior nueva

Chamarras y suéteres

4.⁠ ⁠Artículos de limpieza

Cloro

Guantes de limpieza

Escobas, jergas, cubetas

Bolsas de basura resistentes

Desinfectante

5.⁠ ⁠Botiquín y salud

Analgésicos y antipiréticos (paracetamol, ibuprofeno)

Gasas, vendas y alcohol

Suero oral en sobres o botellas

Repelente contra mosquitos

6.⁠ ⁠Otros útiles

Velas y encendedores/cerillos

Linternas y pilas

Bolsas grandes tipo costal para almacenar

La información | @Club_Queretaro|

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ALLAN SAINT-MAXIMIN: ENTRE LA FE, SU ADMIRACIÓN POR ZIDANE Y UN FANATISMO POR ELON MUSK