Querétaro abre centro de acopio para damnificados por lluvias en el estado

Las lluvias en el estado de Querétaro no han cesado, por lo que muchas familias se han visto afectadas por las inundaciones. Ante dicha situación, el gobierno local decidió actuar, pero también varias instituciones privadas, como el club de Gallos Blancos, quien abrió un centro de acopio para los damnificados.
Por medio de sus redes sociales, el conjunto queretano anunció que el Centro de Alto Rendimiento Gallos Blancos de Querétaro (CEGAR), servirá como centro de acopio por unos días.
¿Qué llevar al centro de acopio?
En una infografía, el conjunto de los Gallos Blancos mencionó todos los víveres necesarios para los afectados por la lluvia. El horario de atención para el apoyo será de 9:00 a 19:00.
1. Alimentos no perecederos
- Agua embotellada (indispensable)
- Atún, sardinas en lata
- Frijoles, lentejas, arroz en bolsa
- Sopa de pasta
- Galletas saladas y dulces
- Leche en polvo
- Café soluble, té, azúcar
- Aceite vegetal
- Alimentos para bebés (fórmula, papillas)
2. Artículos de higiene personal
- Papel higiénico
- Toallas sanitarias
- Pañales (para bebé y adulto)
- Jabón en barra y en polvo
- Shampoo, pasta y cepillos dentales
- Toallas húmedas
- Desodorante
- Cubrebocas
3. Ropa y abrigo
- Ropa limpia en buen estado (clasificada por tallas)
- Cobijas
- Calcetas y ropa interior nueva
- Chamarras y suéteres
4. Artículos de limpieza
- Cloro
- Guantes de limpieza
- Escobas, jergas, cubetas
- Bolsas de basura resistentes
- Desinfectante
5. Botiquín y salud
- Analgésicos y antipiréticos (paracetamol, ibuprofeno)
- Gasas, vendas y alcohol
- Suero oral en sobres o botellas
- Repelente contra mosquitos
6. Otros útiles
- Velas y encendedores/cerillos
- Linternas y pilas
- Bolsas grandes tipo costal para almacenar
