Clima hoy 25 de agosto: ¿A qué hora empieza la lluvia en CDMX?

Si sentiste que apenas se secó el piso de ayer, prepárate otra vez. Las lluvias regresan con fuerza este lunes 25 de agosto en la Ciudad de México, con un panorama muy parecido al de los últimos días: chubascos, actividad eléctrica y posible granizo, según advirtió la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

La lluvia comienza desde las 3 de la tarde

De acuerdo con el boletín meteorológico oficial, el horario crítico de lluvias será entre las 15:00 y las 21:00 horas, principalmente en las zonas poniente, sur y norte de la ciudad. Se esperan lluvias fuertes puntuales, con cielo nublado y posible caída de granizo.

Este es el pronóstico oficial del clima para hoy lunes 25 de agosto/SGIRPC|

También habrá vientos de hasta 45 km/h, lo que puede aumentar el riesgo de caída de árboles o estructuras ligeras.

Así estará el clima en la capital

Temperatura máxima : 25 °C





Temperatura mínima : 15 °C





Cielo : medio nublado a nublado por la tarde





Viento : de 10 a 25 km/h, con rachas fuertes





Lluvia estimada : entre 15 y 29 mm





Por la mañana se mantendrá ambiente fresco, pero conforme avanza el día, el calor y la humedad serán el preámbulo para la tormenta.

Son varias las alcaldías en las que se esperan lluvias fuertes/X |

¿Dónde lloverá más fuerte?

Desde anoche ya se registraron chubascos y lluvias intensas en varias alcaldías. Hoy se espera que las lluvias continúen con intensidad en zonas como:

Azcapotzalco, GAM y Cuauhtémoc (con tormentas eléctricas)





Iztapalapa, Tláhuac, Milpa Alta, Xochimilco y Coyoacán





Álvaro Obregón, Tlalpan y Benito Juárez , con posibilidad de chubascos moderados

En el resto de la República Mexicana también se esperan lluvias, principalmente en la zona sur del país.

Estas son algunas recomendaciones a seguir mientas manejas en la lluvia/X|

Pronóstico de lluvias para hoy 25 de agosto de 2025:

Lluvias muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 mm): Sinaloa (centro y sur), Durango (oeste), Nayarit (norte y centro), Jalisco, Veracruz (sur), Tabasco (oeste), Oaxaca (norte y este) y Chiapas (sur y oeste).

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora, Chihuahua, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Michoacán, Guanajuato, Puebla, Estado de México, Guerrero y Campeche.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Yucatán y Quintana Roo.

