VIDEO: Belinda y Bad Bunny protagonizan momento viral en Puerto Rico

La cantante mexicana asistió a concierto del ‘Conejo Malo’ y éste le dedicó una canción
Geovanni Rodríguez Catarino
| 2025-08-25
La cantante mexicana asistió a un concierto de Bad Bunny en PR.
Bad Bunny sigue siendo un éxito con la serie de conciertos que ofrece en su natal Puerto Rico; sin embargo, en esta ocasión la noticia se la llevó Belinda, quien apareció en la residencia para bailar, cantar e interactuar de cerca con el ‘Conejo Malo’.

  Bad Bunny le bailó de cerquita a Belinda mientras cantaba la canción 'Perro negro'/X

Una noche con sabor mexicano

La intérprete de ‘Cactus’‘Amor a primera vista’‘Ángel’ estuvo acompañada por la rapera dominicana Tokischa durante su visita a la residencia de Bad Bunny, que se ha convertido en punto de encuentro de grandes figuras del espectáculo y el deporte, como:

  • Ricky Martin  
  • LeBron James
  • Penélope Cruz y Javier Bardem
  • Austin Butler
  • Jon Hamm
  • Kylian Mbappé
     
  • Isabela Merced
  • Dafne Keen
  • Darren Aronofsky

El momento de la canción ‘Perro negro’

Durante el concierto, específicamente cuando Bad Bunny interpretaba ‘Perro negro’se acercó a Belinda para bailar e interactuar con ella, ya que en ese tema la menciona con la frase:

“Vuelves locos como Belinda”,
en clara alusión a sus romances con famosos como Christian Nodal y Lupillo Rivera, quienes incluso se tatuaron por ella.

 

El encuentro entre ambos artistas se ha hecho viral/X
Reacciones virales en redes

El momento fue captado por varios asistentes, volviéndose viral y tendencia en redes sociales. Para muchos, fue impactante ver juntos a dos íconos actuales de la música en español.

Algunos de los comentarios más destacados fueron:

  • “Qué pedazo de momento tan insuperable nos dieron Belinda y Bad Bunny”.
  • “Bad Bunny cantándole la canción donde la menciona es tan correcto”.
  • “Imagínate ser Belinda, que Bad Bunny te escriba una canción y que te la cante mientras te baila… la verdadera reina del mundo”.
  • “Ni Bad Bunny puede resistirse a la mismísima Belinda”.

Un gesto especial y un anuncio para México

Al finalizar el concierto, Bad Bunny y Belinda volvieron a encontrarse. Ella lo felicitó por su presentación y ambos posaron para las cámaras, mientras él le colocaba su característico sombrero.

Antes de despedirse, Belinda le lanzó una invitación directa:

“Avísame cuando vengas a México”,
le dijo, en referencia a la serie de conciertos que el cantante puertorriqueño ofrecerá en diciembre en el Estadio GNP de la Ciudad de México.

 

