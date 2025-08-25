VIDEO: Belinda y Bad Bunny protagonizan momento viral en Puerto Rico

Bad Bunny sigue siendo un éxito con la serie de conciertos que ofrece en su natal Puerto Rico; sin embargo, en esta ocasión la noticia se la llevó Belinda, quien apareció en la residencia para bailar, cantar e interactuar de cerca con el ‘Conejo Malo’.
Una noche con sabor mexicano
La intérprete de ‘Cactus’, ‘Amor a primera vista’ y ‘Ángel’ estuvo acompañada por la rapera dominicana Tokischa durante su visita a la residencia de Bad Bunny, que se ha convertido en punto de encuentro de grandes figuras del espectáculo y el deporte, como:
- Ricky Martin
- LeBron James
- Penélope Cruz y Javier Bardem
- Austin Butler
- Jon Hamm
- Kylian Mbappé
- Isabela Merced
- Dafne Keen
- Darren Aronofsky
El momento de la canción ‘Perro negro’
Durante el concierto, específicamente cuando Bad Bunny interpretaba ‘Perro negro’, se acercó a Belinda para bailar e interactuar con ella, ya que en ese tema la menciona con la frase:
“Vuelves locos como Belinda”,
en clara alusión a sus romances con famosos como Christian Nodal y Lupillo Rivera, quienes incluso se tatuaron por ella.
Reacciones virales en redes
El momento fue captado por varios asistentes, volviéndose viral y tendencia en redes sociales. Para muchos, fue impactante ver juntos a dos íconos actuales de la música en español.
Algunos de los comentarios más destacados fueron:
- “Qué pedazo de momento tan insuperable nos dieron Belinda y Bad Bunny”.
- “Bad Bunny cantándole la canción donde la menciona es tan correcto”.
- “Imagínate ser Belinda, que Bad Bunny te escriba una canción y que te la cante mientras te baila… la verdadera reina del mundo”.
- “Ni Bad Bunny puede resistirse a la mismísima Belinda”.
Un gesto especial y un anuncio para México
Al finalizar el concierto, Bad Bunny y Belinda volvieron a encontrarse. Ella lo felicitó por su presentación y ambos posaron para las cámaras, mientras él le colocaba su característico sombrero.
Antes de despedirse, Belinda le lanzó una invitación directa:
“Avísame cuando vengas a México”,
le dijo, en referencia a la serie de conciertos que el cantante puertorriqueño ofrecerá en diciembre en el Estadio GNP de la Ciudad de México.
