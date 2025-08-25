VIDEO: Belinda y Bad Bunny protagonizan momento viral en Puerto Rico

Bad Bunny sigue siendo un éxito con la serie de conciertos que ofrece en su natal Puerto Rico; sin embargo, en esta ocasión la noticia se la llevó Belinda, quien apareció en la residencia para bailar, cantar e interactuar de cerca con el ‘Conejo Malo’.

Bad Bunny le bailó de cerquita a Belinda mientras cantaba la canción 'Perro negro'/X |

Una noche con sabor mexicano

La intérprete de ‘Cactus’, ‘Amor a primera vista’ y ‘Ángel’ estuvo acompañada por la rapera dominicana Tokischa durante su visita a la residencia de Bad Bunny, que se ha convertido en punto de encuentro de grandes figuras del espectáculo y el deporte, como:

Ricky Martin

LeBron James



Penélope Cruz y Javier Bardem



Austin Butler



Jon Hamm



Kylian Mbappé



Isabela Merced



Dafne Keen



Darren Aronofsky

El momento de la canción ‘Perro negro’

Durante el concierto, específicamente cuando Bad Bunny interpretaba ‘Perro negro’, se acercó a Belinda para bailar e interactuar con ella, ya que en ese tema la menciona con la frase:

“Vuelves locos como Belinda”,

en clara alusión a sus romances con famosos como Christian Nodal y Lupillo Rivera, quienes incluso se tatuaron por ella.

El encuentro entre ambos artistas se ha hecho viral/X|

Reacciones virales en redes

El momento fue captado por varios asistentes, volviéndose viral y tendencia en redes sociales. Para muchos, fue impactante ver juntos a dos íconos actuales de la música en español.

Algunos de los comentarios más destacados fueron:

“Qué pedazo de momento tan insuperable nos dieron Belinda y Bad Bunny”.

“Bad Bunny cantándole la canción donde la menciona es tan correcto”.



“Imagínate ser Belinda, que Bad Bunny te escriba una canción y que te la cante mientras te baila… la verdadera reina del mundo”.

“Ni Bad Bunny puede resistirse a la mismísima Belinda”.

Un gesto especial y un anuncio para México

Al finalizar el concierto, Bad Bunny y Belinda volvieron a encontrarse. Ella lo felicitó por su presentación y ambos posaron para las cámaras, mientras él le colocaba su característico sombrero.

Lo rico que se lo restregó Belinda a Bad Bunny pic.twitter.com/EO5PCBpSSj — ⛓️‍💥CuidaDeMi⛓️‍💥 (@welllwellwellll) August 25, 2025

Antes de despedirse, Belinda le lanzó una invitación directa:

“Avísame cuando vengas a México”,

le dijo, en referencia a la serie de conciertos que el cantante puertorriqueño ofrecerá en diciembre en el Estadio GNP de la Ciudad de México.

