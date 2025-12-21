WWE: ¿Cuál será el primer PLE del año?

Aunque Saturday Night's Main Event con la última lucha de John Cena fue el final como tal de la programación de WWE fuera de los shows semanales, el último PLE del 2025 fue Survivor Series War Games en San Diego, por lo que casi dos meses separarán a dicho evento con el primero del 2026 para WWE.

La primera parada de la empresa comandada por Triple H será Arabia Saudita, sacando de Estados Unidos uno de los eventos más queridos por el público, lo cual ha causado descontento desde que se dio el anuncio.

Poster oficial del evento | wwe.com

¿Con qué comenzará WWE el año?

El primer Premium Live Event será Royal Rumble el sábado 31 de enero de 2026, con la particularidad que esta será la primera vez en que el evento se lleve a cabo fuera de Estados Unidos, con la única excepción de la edición de 1988, cuando tuvo sede en Canadá; sin embargo, este país sí ha sido parte de algunos otros eventos de WWE a lo largo de la historia.

La noticia ya ha traído mucho enojo por parte de los fanáticos del wrestling, pues no solamente será la Batalla Real la que se quede fuera de territorio del continente americano, pues en el 2025, una de las noticias más impactantes fue que para 2027, WrestleMania también se desarrollará en Arabia, quitando de las manos de los norteamericanos uno de sus máximos eventos.

Parte de las quejas por parte de la afición con respecto a que se lleve eventos importantes a otro continente tiene que ver con el horario, pues tanto Royal Rumble como WrestleMania habían contado con un ambiente completamente nocturno, mientras que para sus siguientes ediciones tendrán que verse en la mañana en los países del continente americano.

Jey Uso fue el ganador del RR de 2025 | wwe.com

Cabe resaltar que ya en anteriores años se había hecho una especie de experimento, pues en 2018, WWE llevó a mitad de año a Arabia Saudita el evento llamado Greatest Royal Rumble, el cual no contó como estadística con el ganador (Braun Strowman), pero esta vez, sí entregará un par de oportunidades titulares con rumbo a WrestleMania, que repetirá Las Vegas como sede.

¿Qué más acompañará el inicio de la actividad?

A pesar de que el primer show semanal que tendrá el 2026 será SmackDown, Monday Night Raw estará cumpliendo un año de haber hecho la alianza con Netflix, por lo que para festejar, la marca roja ya planea una cartelera similar a la del 6 de enero del 2025, en donde CM Punk cerró en el evento central enfrentándose a Seth Rollins.

Punk vs Breakker cerrará el primer Raw del año | wwe.com

Es por ello que el 5 de enero, el mismo CM Punk volverá a ser main event, pero esta vez como campeón mundial pesado para enfrentar a Bron Breakker, quien pinta como uno de los máximos candidatos a ganar el Royal Rumble junto a Gunther, quien acaba de retirar a John Cena el pasado 13 de diciembre.