Lewis Hamilton presente en la derrota de Denver ante Jacksonville

Tras el final de la temporada de 2025 de la Fórmula 1, los pilotos rompieron filas rumbo a unas largas y merecidas vacaciones, sin embargo, para Lewis Hamilton, multicampeón del mundo y piloto de la escudería Ferrari, las vacaciones se vuelven negocio, pues fue visto viendo a los Broncos de Denver, equipo del que es copropietario.

Inversionistas de Denver I AP

¿Cómo fue la visita de Hamilton?

En la Semana 16 de la NFL, los Broncos de Denver recibieron la visita de los Jaguares de Jacksonville, en un duelo que prometía grandes emociones pues reunía a dos de los mejores equipos de la Conferencia Americana.

El juego resultó tan llamativo que una de las grandes sorpresas vino desde la grada, pues Hamilton no quiso perderse la oportunidades de ver a su equipo y asistió al mítico Empower Field at Mile High. Desafortunadamente para Lewis y para los fanáticos de Denver, el equipo cayó 20-34.

El piloto histórico de Fórmula 1 estuvo presente durante todo el encuentro, dándose el tiempo para bajar a la cancha y atender a un par de aficionados, posteriormente disfruto del juego en un palco especial y fue de los últimos en retirarse.

Derrota de Broncos I AP

Inversión importante

Actualmente, Hamilton es uno de los inversores principales el equipo junto con la directora de Starbucks, Mellody Hobson, aunque el equipo aún permanece en las manos de Grupo de Propiedad Familiar Walton-Penner (Walton-Penner Family Ownership Group), liderado por Rob Walton (heredero de Walmart) y su yerno Greg Penner, representante del equipo junto con Carrie Walton Penner, su hija.

La presencia de Lewis Hamilton en Denver no pasó desapercibida y rápidamente se volvió tema de conversación tanto en la NFL como en el automovilismo. El siete veces campeón del mundo aprovechó el receso de la Fórmula 1 para cumplir con su faceta como socio del equipo.

Propietarios de Broncos I AP

La visita de Hamilton al Empower Field at Mile High también tuvo un impacto mediático importante, ya que su imagen recorrió redes sociales y portales especializados, posicionando al piloto como una de las figuras más influyentes fuera de las pistas. Su aparición en la cancha y en los palcos VIP subrayó el compromiso que mantiene con el proyecto de Denver, incluso en un momento en el que su carrera en la F1 vive una nueva etapa con Ferrari.

La figura de Hamilton, reconocida por su liderazgo y visión empresarial, se consolida así como un activo estratégico para la franquicia, que busca combinar rendimiento deportivo con proyección comercial en uno de los mercados más competitivos del deporte profesional.