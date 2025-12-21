New England Patriots vs Baltimore Ravens EN VIVO NFL Semana 16

New England lucha la cima de la AFC, Baltimore un puesto en la postemporada

Fernando Villalobos Hernández
21 de Diciembre de 2025

ARRANCA EL JUEGO

1Q - 15:00 - PATRIOTS 0-0 RAVENS | Baltimore tendrá la primera serie ofensiva del juego.

1Q - 12:20 - PATRIOTS 0-7 RAVENS | ¡TOUCHDOWN! Demoledora primera serie ofensiva de Ravens. Henry por tierra abre el marcador.

1Q - 06:30 - PATRIOTS 0-7 RAVENS | ¡INTERCEPCIÓN! Error de Drake Maye en zona roja y Pats se van sin puntos en su primera serie ofensiva.

1Q - 01:20 - PATRIOTS 0-7 RAVENS | ¡FUMBLE! Derrick Henry suelta el ovoide y le devuelve la posesión a los Pats.

2Q - 11:17 - PATRIOTS 7-7 RAVENS | ¡TOUCHDOWN! Maye conecta con su ala cerrada Hunter Henry y el juego está empatado.

2Q - 04:00- PATRIOTS 10-7 RAVENS | ¡GOL DE CAMPO! New Englad toma la ventaja en el marcador por primera vez en la noche.

2Q - 01:03 - PATRIOTS 10-10 RAVENS | ¡GOL DE CAMPO! Baltimore suma tres puntos. Pats tendrá una última serie ofensiva antes del descanso.

2Q - 00:00 - PATRIOTS 10-10 RAVENS | ¡MEDIO TIEMPO! Nada para nadie en Baltimore. Lammar Jackson es duda para volver a jugar en la segunda mitad.

3Q - 15:00 - PATRIOTS 10-10 RAVENS | ¡COMIENZA LA SEGUNDA MITAD! Pats con la primera ofensiva.

3Q - 07:43  - PATRIOTS 13-10 RAVENS | ¡GOL DE CAMPO! Las defensivas se cierran y Pats se conforma con gol de campo.

3Q - 04:40  - PATRIOTS 13-17 RAVENS | ¡TOUCHDOWN! Zay Flowers cruza por tierra 18 yardas para llegar a la zona de anotación.

3Q - 02:00  - PATRIOTS 13-17 RAVENS | ¡FUMBLE! La defensiva de Baltimore recupera el ovoide ante una mala jugada sorpresa de Pats.

4Q - 12:50  - PATRIOTS 13-24 RAVENS | ¡TOUCHDWON! Baltimore saca provecho del balón suelto. Henrry corre 2 yardas para sumar otros siete puntos al marcador.

4Q - 09:03  - PATRIOTS 21-24 RAVENS | ¡TOUCHDOWN! Patriots responde. Gran pase de Maye a la zona de anotación y con la conversión, New England se pone a un gol de campo de distancia.

4Q - 02:07  - PATRIOTS 28-24 RAVENS | ¡TOUCHDOWN! Rhamondre Stevenson le devuelve la ventaja a los Pats.

4Q - 00:00  - PATRIOTS 28-24 RAVENS | ¡FIN DEL JUEGO! Patriots vence a Baltimore y se confirma con contendiente en la AFC.

SUNDAY NIGHT FOOTBALL

Todo listo en el M&T Bank Stadium para el duelo entre Patriots y Ravens.

Drake Maye, QB de Patriots | AP
Drake Maye, QB de Patriots | AP

PATS POR LA CIMA DE LA AFC

New England tiene la posibilidad de ser el sembrado número uno de toda la AFC con una victoria en Baltimore.

 

