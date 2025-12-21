New England Patriots vs Baltimore Ravens EN VIVO NFL Semana 16

ARRANCA EL JUEGO
1Q - 15:00 - PATRIOTS 0-0 RAVENS | Baltimore tendrá la primera serie ofensiva del juego.
1Q - 12:20 - PATRIOTS 0-7 RAVENS | ¡TOUCHDOWN! Demoledora primera serie ofensiva de Ravens. Henry por tierra abre el marcador.
Derrick Henry's 117th career rushing TD!
NEvsBAL on NBC
Stream on @NFLPlus + Peacock pic.twitter.com/63luTxitUR
— NFL (@NFL) December 22, 2025
1Q - 06:30 - PATRIOTS 0-7 RAVENS | ¡INTERCEPCIÓN! Error de Drake Maye en zona roja y Pats se van sin puntos en su primera serie ofensiva.
1Q - 01:20 - PATRIOTS 0-7 RAVENS | ¡FUMBLE! Derrick Henry suelta el ovoide y le devuelve la posesión a los Pats.
2Q - 11:17 - PATRIOTS 7-7 RAVENS | ¡TOUCHDOWN! Maye conecta con su ala cerrada Hunter Henry y el juego está empatado.
Play action perfection 👏@DrakeMaye2 | @Hunter_Henry84
📺 NBC pic.twitter.com/03qIw6BJvs
— New England Patriots (@Patriots) December 22, 2025
2Q - 04:00- PATRIOTS 10-7 RAVENS | ¡GOL DE CAMPO! New Englad toma la ventaja en el marcador por primera vez en la noche.
2Q - 01:03 - PATRIOTS 10-10 RAVENS | ¡GOL DE CAMPO! Baltimore suma tres puntos. Pats tendrá una última serie ofensiva antes del descanso.
2Q - 00:00 - PATRIOTS 10-10 RAVENS | ¡MEDIO TIEMPO! Nada para nadie en Baltimore. Lammar Jackson es duda para volver a jugar en la segunda mitad.
3Q - 15:00 - PATRIOTS 10-10 RAVENS | ¡COMIENZA LA SEGUNDA MITAD! Pats con la primera ofensiva.
3Q - 07:43 - PATRIOTS 13-10 RAVENS | ¡GOL DE CAMPO! Las defensivas se cierran y Pats se conforma con gol de campo.
3Q - 04:40 - PATRIOTS 13-17 RAVENS | ¡TOUCHDOWN! Zay Flowers cruza por tierra 18 yardas para llegar a la zona de anotación.
TOUCHDOWN @ZayFlowers!!!!!!!!
TUNE IN ON NBC!!! pic.twitter.com/ATnCp3eNpg
— Baltimore Ravens (@Ravens) December 22, 2025
3Q - 02:00 - PATRIOTS 13-17 RAVENS | ¡FUMBLE! La defensiva de Baltimore recupera el ovoide ante una mala jugada sorpresa de Pats.
4Q - 12:50 - PATRIOTS 13-24 RAVENS | ¡TOUCHDWON! Baltimore saca provecho del balón suelto. Henrry corre 2 yardas para sumar otros siete puntos al marcador.
TOUCHDOWN RAVENS!!!!!!! @KingHenry_2 SCORES ON A 2-YARD RUN!!!!
Tune in on NBC. pic.twitter.com/glUbd4AoK7
— Baltimore Ravens (@Ravens) December 22, 2025
4Q - 09:03 - PATRIOTS 21-24 RAVENS | ¡TOUCHDOWN! Patriots responde. Gran pase de Maye a la zona de anotación y con la conversión, New England se pone a un gol de campo de distancia.
OMG THIS IS BEAUTIFUL 😍
.@DrakeMaye2 | @k_mmoneyyyy
📺 NBC pic.twitter.com/qQpgUkN76K
— New England Patriots (@Patriots) December 22, 2025
4Q - 02:07 - PATRIOTS 28-24 RAVENS | ¡TOUCHDOWN! Rhamondre Stevenson le devuelve la ventaja a los Pats.
4Q - 00:00 - PATRIOTS 28-24 RAVENS | ¡FIN DEL JUEGO! Patriots vence a Baltimore y se confirma con contendiente en la AFC.
SUNDAY NIGHT FOOTBALL
Todo listo en el M&T Bank Stadium para el duelo entre Patriots y Ravens.
PATS POR LA CIMA DE LA AFC
New England tiene la posibilidad de ser el sembrado número uno de toda la AFC con una victoria en Baltimore.
SIGUE LA NFL EN DAZN
Cada touchdown, cada jugada, cada historia… vívelas todas con el NFL Game Pass de DAZN.
Sigue la temporada completa y el Super Bowl en un solo lugar.
Suscríbete ahora y no te quedes fuera: https://nflgpi.prf.hn/click/camref:1101l5sB9C