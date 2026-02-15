Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Frustrados? Alonso Aceves revela cómo está el vestidor de Rayados de Monterrey

Rayados venció por la mínima a León en el 'Gigante de Acero' | MexSport
Ricardo Olivares 00:48 - 15 febrero 2026
El exjugador de los Tuzos resaltó la situación que vive el equipo tras partidos

El defensor central de Rayados de Monterrey, Alonso Aceves, declaró que el ganar dos partidos de manera consecutiva tanto en CONCACAF como en la Liga MX, ayuda al equipo a seguir mejorando en el torneo; sin embargo, también reveló como se encuentran como equipo.

“Sí, muy importante. Anímicamente las dos victorias son muy buenas, siempre salimos a ganar y que podamos lograrlo es muy bonito para terminar la semana bien”, mencionó.

“Si vieras el vestidor, acabando el partido, todos nos quedamos con sensaciones de qué pudimos haber hecho mejor las cosas, tanto afuera como adentro se siente y al final”, dijo Aceves. 

Rayados vence a León | IMAGO7

“intentamos trabajar de la mejor manera para buscar eso que nos está faltando, porque llevamos esas situaciones en las últimas dos semanas de que algo está faltando, ojalá lo encontremos pronto para que las victoria sean buenas y de buena manera.”

Rayados vs León | IMAGO7

¿Cosas por mejorar

Aceves mencionó lo que debe mejorar Rayados, en la cuestión de las faltas. 

“Sobre todas las faltas, somos muy nobles. Hubo varias contras que al final hacer falta es parte del juego, esa mentalidad de también terminar las jugadas y ganar la tarjeta de buena forma, es lo que nos ha hecho un poco de falta y lo buscamos.”

Jordi Guerrero estuvo en la banca de Rayados en la victoria ante León | MexSport

Claro el objetivo en Rayados

El mexicano dejó en claro cuál es el mensaje del equipo para seguir afianzándose en el torneo. 

“El mensaje es claro: portería a cero durante 45 minutos primero, es el primer paso, el objetivo era llevarlo a 45’ para después llevarlo a 90’, creo que se llevaron a cabo esos dos objetivos y se reflejó en el marcador.”

