DK Metcalf agrede a aficionado de Lions en pleno juego

El partido entre los Pittsburgh Steelers y los Detroit Lions quedó manchado por una acción lamentable protagonizada por DK Metcalf. El receptor abierto de los Pittsburgh Steelers fue captado por las cámaras de televisión golpeando a un aficionado en medio del juego donde visitarnos a los Detroit Lions, un hecho que ha generado polémica inmediata.

Metcalf agrede a aficionado en pleno juego | AP

Las imágenes, que rápidamente se se están vitalizando en redes sociales, muestran a Metcalf acercándose a la valla que separa el emparrillado de las gradas. En ese momento, el jugador sujeta la peluca del aficionado, se intercambian algunas palabras y, antes de regresar a la banca, le lanza un puñetazo directo al rostro. A pesar de que la televisión lo captó, los oficiales no se percataron del incidente y el receptor continua dentro del juego sin sanción alguna.

El dos veces Pro Bowl, conocido por su carácter explosivo dentro del campo, vuelve a estar en el centro de la controversia. Metcalf ha sido señalado en múltiples ocasiones por perder el control.

El exjugador de los Seattle Seahawks, ahora con Pittsburgh, podría enfrentar un castigo severo por parte de la NFL. Golpear a un rival suele derivar en expulsión inmediata; hacerlo contra un aficionado, que no forma parte del juego, podría acarrear una multa.

Did DK Metcalf just punch a fan?!?!!! pic.twitter.com/pb14vFRQHD — Culture Guy (@BigCultureGuy) December 21, 2025

Aunque el golpe no habría conectado con toda su fuerza, la gravedad del acto es evidente. La liga, conocida por su política de tolerancia cero ante conductas antideportivas, tendrá ahora la última palabra sobre el futuro inmediato de DK Metcalf.

Atenacedentes de conducta de DK Metcalf

Una multa de casi $30,000 dólares (específicamente $29,785) por una conducta antideportiva contra los Buccaneers en 2022.

Una multa de $6,949 dólares por un conato de pelea con Marshon Lattimore de los Saints en 2021.

Una multa de $12,172 dólares por conducta antideportiva (supuestamente por picarle el ojo a Quay Walker) en la temporada actual (2025).

Una multa no especificada por un "gesto violento" en la Semana 13 de 2025