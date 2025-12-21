¡El retorno del rey! Steelers derrotan a Lions y ponen pie y medio en Playoffs

¿Acabado? ¿Fuera de ritmo? Aaron Rodgers se encargó de callar la boca de todos sus detractores y está a nada de conseguir el título divisional para los Pittsburgh Steelers (9-6). El equipo de la Ciudad de los Tres Ríos se metió al Ford Field y derrotó a los Detroit Lions (8-7), quienes aunque no quedaron fuera de playoffs todavía, sus aspiraciones comenzaron a caer.

El partido comenzó por ser un festín defensivo de ambas partes, primero con la captura de Keeanu Bento sobre Jared Goff en la primera serie ofensiva; pero Aidan Hutchinson hizo lo propio sobre Aaron Rodgers. Pese al golpe del defensivo de Detroit, Chris Boswell anotó un gol de campo para romper el cero en el encuentro.

Victoria | AP

Ninguna de las dos ofensivas carburo en el segundo cuarto, pero fue hasta los últimos minutos de la primera mitad que todo se encendió. Primero un golpe de DK Metcalf se llevó los reflectores en el Ford Field, para después ver el primer touchdown del partido gracias a los locales.

Jared Goff encontró en las diagonales a Isaac TeSlaa, quien hizo una ruta fantástica y metió en problemas a la secundaria de Pittsburgh. Sin embargo, a segundos del final de la primera mitad, Aaron Rodgers encontró a Kenneth Geinwell, quien a pesar de sufrir una interferencia de pase, atrapó el ovoide y se lo llevó hasta la zona de anotación.

Sigue la NFL en DAZN

La segunda mitad de una defensiva dominante

Todo fanático de la NFL y los Pittsburgh Steelers sabe que el gran éxito de la institución históricamente ha sido la defensiva. En la Temporada 2025, no ha sido del todo buena, pero en el Ford Field, la 'Cortina de Acero' apareció para hacer pedazos a toda la ofensiva de Detroit.

Primero consiguieron un safety después de una captura de Kyle Dugger, quien enterró a Goff en su propia zona pintada. Después de esos dos puntos, Boswell volvió a anotar, pero el espectáculo defensivo comenzó.

La defensiva de Pittsburgh comenzó a hacer coberturas fantásticas, además de que castigaron a Goff en diversas ocasiones. Además, la ofensiva de los Steelers hizo lo que quiso con la defensiva de Detroit, que se terminó por doblar en el último cuarto.

Una de las últimas esperanzas | AP

¿Cómo se cerró el partido?

Detroit -de nueva cuenta- despejó de manera instantánea en el comienzo del último cuarto después de un gol de campo de Boswell. Fue ahí cuando Rodgers comenzó a manejar a su antojo la ofensiva, pero fue Jaylen Warren quien se convirtió en la gran figura con dos touchdowns idénticos.

Los Lions intentaron responder y las anotaciones de Kalif Raymond y Jahmyr Gibbs. Sin embargo, los errores y el cansancio de la defensiva comenzaron a hacer eco en la defensiva de Detroit, pero un error de Chris Boswell les dio vida al equipo local.

Después de la pausa de los dos minutos, Detroit comenzó su última serie ofensiva del partido. En una cuarta oportunidad y corto, cuando todo se estaba acabando para los de la Ciudad del Motor, los oficiales marcaron una interferencia de pase de Dougger sobre Gibbs. Los castigos comenzaron a aparecer y Pittsburgh se disparó en el pie, pero cuando estaba por terminar, TeSlaa hizo una interferencia de pase que terminó por ser el desencadenante en un final dramático.

Héroe | AP

SIGUE LA NFL EN DAZN

Cada touchdown, cada jugada, cada historia… vívelas todas con el NFL Game Pass de DAZN. Sigue la temporada completa y el Super Bowl en un solo lugar.

Suscríbete ahora y no te quedes fuera: https://nflgpi.prf.hn/click/camref:1101l5sB9C