Futbol

"¡Eres un racista de mierda!": Mbappé es captado explotando contra Prestianni

Enojo de Kylian Mbappé tras el gol anulado | AP
Óscar Cáliz Ávalos
Óscar Cáliz Ávalos 23:43 - 17 febrero 2026
Las cámaras captaron a Kylian Mbappé (27 años) llamando a Gianluca Prestianni (20) "racista de mierda". El extremo del Benfica está acusado de insultar racialmente a Vinicius Junior, algo que el argentino niega rotundamente.

En el minuto 50 del Benfica - Real Madrid, Vinicius anotó el único gol del partido. Lo celebró de forma provocadora hacia los aficionados del Benfica, y luego fue el blanco de los jugadores locales. Uno de ellos, Gianluca Prestianni, le dijo algo mientras se cubría la boca con la camiseta.

Kylian Mbappé le gritó a Prestianni: "¡Eres un racista de mierda!"

Vinicius estalló, acusando haber sido insultado por motivos raciales, y se dirigió al árbitro, quien interrumpió el partido. El encuentro se reanudó aproximadamente 10 minutos después.

Mbappé volvió a ser titular en el duelo ante Benfica | AP

En el campo, uno de los jugadores que le pidió explicaciones a Prestianni fue Kylian Mbappé. Las cámaras de Movistar+ captaron al francés gritándole a Prestianni:

"¡Eres un racista de mierda!"

Mbappé continuó su arremetida en las entrevistas post-partido.

"No podemos aceptar que un jugador de la principal competición europea se comporte así. Este tipo no merece seguir jugando en la Champions League.

Debemos dar un ejemplo a los niños que nos ven desde casa. Lo que pasó hoy es inaceptable, porque todo el mundo nos está mirando", tronó Mbappé, citado por Reuters.

Sobre el tema también se pronunció Aurélien Tchouaméni. El centrocampista francés reveló lo que Vinicius les dijo, que el argentino lo habría llamado "mono", pero también la versión de Prestianni, quien afirma que les habría dicho que eran "maricones".

"Esto no puede pasar. Vini nos dijo que el tipo lo llamó 'mono' cuando se cubrió la boca con la camiseta, él [Prestianni] afirmó que no dijo nada, o que dijo... no sé, 'maricones', pero no importa. Vini nos dijo que teníamos que seguir jugando. Vamos a hablar, esto no puede pasar", afirmó Tchouaméni.

Prestianni: "Vinicius malinterpretó"

Sustituido en el minuto 81 del partido, Prestianni sostiene que no profirió insultos raciales a Vinicius:

ROTA VINICIUS JR | AP
ROTA VINICIUS JR | AP

"Deseo aclarar que en ningún momento he dirigido insultos racistas al jugador Vinicius Junior, quien, lamentablemente, malinterpretó lo que cree haber escuchado. Nunca he sido racista con nadie y lamento las amenazas que he recibido por parte de los jugadores del Real Madrid".

