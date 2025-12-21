Genoa vs Atalanta EN VIVO Serie A Jornada 16

Este domingo, el Estadio Luigi Ferraris será testigo de un enfrentamiento crucial en la Jornada 16 de la Serie A, cuando el Genoa de Johan Vásquez reciba a la Atalanta.

Este duelo presenta a dos equipos con realidades distintas: los locales luchan por alejarse definitivamente de la zona de descenso, mientras que el conjunto de Bérgamo busca recuperar la consistencia en el torneo local para escalar posiciones hacia los puestos europeos que habitualmente ocupa.

El Genoa llega a este compromiso situado en la 16ª posición con 14 puntos, empatado con el Parma y el Cagliari. Con un registro de 3 victorias, 5 empates y 7 derrotas, el equipo dirigido por Daniele De Rossi necesita sumar con urgencia.

En su última presentación de la Jornada 15, el "Grifone" mostró combatividad pero terminó cayendo 1-2 ante el líder Inter de Milán, un resultado que, aunque previsible, aumentó la presión sobre su defensa, que ya ha encajado 23 goles en lo que va del certamen.

Por su parte, la Atalanta se encuentra en la 12ª casilla con 19 unidades. Bajo la dirección técnica de Raffaele Palladino, ha tenido una campaña de altibajos en la Serie A, contrastando con su brillante desempeño en la Champions League.

No obstante, llegan motivados tras una victoria revitalizante por 2-1 ante el Cagliari el pasado fin de semana, resultado que cortó una racha negativa y les permitió mantenerse a tiro de los puestos de media tabla hacia arriba.