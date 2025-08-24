Alicia Machado recuerda a Arjona: "El casado era el no yo" y señala que “Problema” fue por ella

La actriz y ex Miss Universo Alicia Machado revivió detalles de la relación que sostuvo durante casi una década con el guatemalteco Ricardo Arjona, asegurando que el cantautor estaba casado en ese entonces y que, pese a su juventud, ella se sintió profundamente enamorada.

Machado, quien tenía poco más de 20 años cuando inició la relación, aseguró que aunque fue un episodio difícil. / RS |

Machado fue clara al afirmar: “El casado era él, no yo”, y recordó que el artista nunca cumplió sus promesas de divorciarse. “Volvía, me pedía perdón y decía que la había dejado, que se iba a divorciar, que él estaba separado. Que no era verdad…”, relató.

En sus declaraciones más recientes, la venezolana también dio a entender que algunas de las canciones más recordadas de Arjona fueron inspiradas en su historia. “Me imagino que varias, espero que de algo haya servido tanta belleza que había en ese entonces y hay, tuvieron que haber habido varias sino me sentiría muy mal (…) pero siempre hay muchos problemas”, es lo que reveló Alicia Machado, por lo que el público asimiló que se refería a la canción “Problema”.

Además de este tema, también se ha señalado que composiciones como “Desnuda” y “Santo Pecado” estuvieron inspiradas en la intensidad de su romance, reflejando la pasión y los conflictos que lo marcaron.

Machado, quien tenía poco más de 20 años cuando inició la relación, aseguró que aunque fue un episodio difícil, le dejó huellas imborrables. “Yo estaba muy enamorada”, admitió al hablar de un capítulo que impactó tanto su vida personal como la obra del intérprete de “Mujeres”.

también se ha señalado que composiciones como “Desnuda” y “Santo Pecado” estuvieron inspiradas en la intensidad de su romance/ IG |

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Primer caso humano del “gusano barrenador” en EE.UU.