Andreas Christensen sufrió una rotura del ligamento cruzado y estará fuera cinco meses

Este domingo, cuando el FC Barcelona visite el Estadio de la Cerámica para enfrentarse al Villarreal, lo hará sin dos de sus estandartes, sin Pedri (que podría volver para inicios del 2026) y sin Andreas Christensen, que tendrá una espera larga después de lesionarse en el entrenamiento.

El FC Barcelona informó este domingo, a unas horas del encuentro frente al Villarreal, que el defensor danés sufrió una rotura de ligamentos cruzados, misma que lo alejará de las canchas de cuatro a cinco meses, por lo que se perderá el resto de la temporada.

Además de la temporada con el cuadro culé, Christensen se perderá el repechaje de UEFA donde Dinamarca se juega la posibilidad de asistir a la Copa del Mundo del siguiente año.

En caso de que Dinamarca clasifique al Mundial de Norteamérica en 2026, Christensen estaría llegando justo para disputar la Copa del Mundo.

El Barcelona terminará como líder el 2025

A pesar del resultado entre el Real Madrid y el Sevilla del pasado sábado, incluso perdiendo el encuentro ante el Villarreal, el cuadro dirigido por Hans Dieter-Flick quedará como líder de invierno en LaLiga

El cuadro culé tiene 43 puntos, uno más que el Real Madrid, de ganar terminaría con 46 unidades sin más partidos por disputarse en este 2025.

Bajas del FC Barcelona

Andreas Christensen se une a la larga lista de bajas del cuadro catalán, este jugador será el quinto culé, Dani Olmo, Gavi, Pedri y Ronald Araújo son los futbolistas que con los que no cuenta Hans Dieter-Flick.