Copa Africana de Naciones: Todo lo que debes saber del torneo continental

Este domingo arranca la Copa Africana de Naciones, torneo continental que reúne a los mejor del continente Africano, aunque también, está marcado por la polémica debido a las fechas en las que se realiza, pues en plena competencia, los jugadores tienen que abandonar sus clubes para reportar con sus selecciones.

El campeonato africano junta a las mejores 24 selecciones de África, este año las favoritas para levantar el trofeo son Marruecos (Grupo A), Egipto (Grupo B), Nigeria (Grupo C), Argelia (Grupo E) y Camerún (Grupo F), mismas que están llamadas a dominar la Fase de Grupos, aunque todo puede pasar.

En esta edición hay equipos que están llamados a ser 'Caballos Negros', esto debido a que sorprendieron en las eliminatorias de la Copa del Mundo, estos equipos son República Democrática del Congo (que está instalada en el repechaje mundialista) Sudáfrica y Burkina Faso, que estuvo cerca para clasificar al repechaje intercontinental para el Mundial del próximo año.

¿Cuándo comienza la Copa Africana de Naciones?

El trofeo africano arranca este domingo, el partido inaugural lo jugarán la Selección de Marruecos vs Comoras, juego que abre el Grupo A y que vivirá su pitazo inicial a las 13:00 hrs tiempo de la Ciudad de México.

Este encuentro es el único de la jornada, la cual continuará el próximo lunes con tres partidos, Mali vs Zambia, Sudáfrica vs Angola y Egipto vs Zimbabue, donde Mohamed Salah verá acción en la que podría ser su última Copa Africana como jugador en activo.

La Fase de Grupos está programada para terminar el próximo 31 de diciembre de este año, las eliminatorias comenzarán con los Octavos de Final, que se jugarán el próximo 3 de enero del 2026.

¿Cómo quedan los grupos de la Copa Africana de Naciones?

Grupo A: Marruecos, Malí, Zambia y Comoras

Grupo B: Egipto, Sudáfrica, Angola y Zimbabue

Grupo C: Nigeria, Túnez, Uganda y Tanzania

Grupo D: Senegal, RD Congo, Benín y Botsuana

Grupo E: Argelia, Burkina Faso, Guinea Ecuatorial y Sudán

Grupo F: Costa de Marfil, Camerún, Gabón y Mozambique

Cambios para la siguiente edición

Previo al arranque de esta edición se confirmó que para la siguiente, la Copa Africana de Naciones cambiará su periodicidad, desde 1968 esta competición se celebra cada dos años, pero, para 2028, se celebrará cada cuatro años.

Los cambios se deben a que la CAF también tendrá una Liga de Naciones de África, la Copa Africana de 2027 se realizará con normalidad y la de 2029 se adelantará a 2028, siendo la última que se jugará cada 24 meses.

Figuras que juegan la Copa Africana de Naciones

La Copa Africana de Naciones arranca este domingo y las estrellas que engalanarán este torneo son: Mohamed Salah (Egipto/Liverpool), Omar Marmoush (Egipto/Manchester City), Sadio Mané (Al-Nassr- Senegal) Yassine Bounou (Al-Hilal/Marruecos), Achraf Hakimi (PSG/Marruecos).

Victor Osimhen tendrá la responsabilidad de llevar a Nigeria al campeonato, además de que esta edición verá el debut de Brahim Díaz, que jugará con Marruecos tras dejar de lado a la Selección de España. Estas son las demás estrellas en el firmamento africano.