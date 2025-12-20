Partidos de hoy domingo 21 de diciembre

En la recta final del 2025, las grandes ligas de futbol como la Premier League, LaLiga, Sudamérica y los mejores jugadores de la NFL no se detienen en busca de llegar a lo más alto de la tabla y los playoffs de la temporada 25/26.

Futbol

La penúltima jornada del 2025 de la Premier League llega a su fin, trayendo consigo un último gran encuentro que podría definir posiciones importantes en el resto del campeonato más importante del mundo.

Aston Villa vs Manchester United 10:30 FOX ONE

A 1,972 km de distancia, otra liga que define su penúltima jornada decembrina es LaLiga, la cual trae de vuelta a la acción al líder absoluto y actual monarca del torneo, el Barcelona. Además de los Culés, el Atlético de Madrid necesita tres puntos para acercarse a la cima y el Girona podría ser la clave.

Girona vs Atlético de Madrid 07:00 Sky Sports

Villarreal vs Barcelona 09:15 Sky Sports

Finalmente, las acciones en el balompié del viejo continente se cierran en Alemania con el líder y dueño absoluto del campeonato, Bayern Múnich. Los bávaros visitan al Heidenheim en busca de consolidar su primer lugar de la Bundesliga.

Heidenheim vs Bayern Múnich 10:30 Sky Sports

La última vez que ruede la pelota el fin de semana será en Río de Janeiro, cuando el Vasco de Gama reciba en el juego de vuelta de la gran final de la Copa de Brasil al Corinthians, en el Estadio Sao Januário.

Vasco de Gama vs Corinthians 15:00 ESPN/Disney+

NFL

La Semana 16 de la NFL llega a su penúltimo día con tres grandes partidos, los cuales podrían definir el rumbo de la postemporada y a uno de los campeones divisionales de la temporada.

Tampa Bay Buccaneers vs Carolina Panthers 12:00 DAZN/FOX

Jacksonville Jaguars vs Denver Broncos 15:05 DAZN/FOX

New England Patriots vs Baltimore Ravens 19:20 DAZN/FOX