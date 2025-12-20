Edson Álvarez sufre nueva lesión y se pierde el cierre de 2025 con Fenerbahçe

Edson Álvarez cerrará el 2025 lejos de las canchas. El mediocampista mexicano sufrió una nueva lesión que le impedirá disputar el último partido del año con el Fenerbahçe, una baja sensible para el conjunto turco en el cierre de la temporada, quienes además son líderes de su campeonato nacional.

El técnico Domenico Tedesco confirmó que el futbolista no estará disponible para los compromisos restantes de 2025, aunque expresó su confianza en una pronta recuperación, destacando la importancia del mexicano dentro de su esquema titular.

Álvarez se queda fuera previo al año mundialista | IG: @edsonalvarez

'El Machín' se pierde el cierre

Edson Álvarez se perdió el duelo de este sábado ante Eyupspor y tampoco tendrá minutos el próximo 23 de diciembre frente al Besiktas en la Copa de Turquía, debido a la lesión que sufrió en días recientes, la cual lo dejará por completo mermado en los últimos días del año, pero se espera que pueda regresar a principios del 2026 rumbo al Mundial.

Previo al encuentro ante Eyupspor, partido que Fenerbahçe ganó 3-0, Domenico Tedesco confirmó que tanto Álvarez como el lateral Archie Brown no volverán a jugar en lo que resta del año, aunque evitó detallar la naturaleza exacta de la molestia del mexicano.

“Edson y Brown no estarán con nosotros los próximos dos partidos. Es demasiado pronto para dar detalles sobre la lesión de Edson; sin embargo, Edson es un jugador importante. Creo que regresará lo antes posible”, declaró el estratega del Fenerbahçe.

El 11 del cuadro turco fuera por lesión | IG: @edsonalvarez

El mexicano apunta a volver en enero de 2026

Aunque Tedesco confía en una recuperación rápida, reportes desde Turquía indican que Edson Álvarez estaría fuera de actividad por al menos dos semanas, de acuerdo con información del periodista Yagız Sabuncuoglu, la preocupación incrementaría en el futuro si es que Edson no se recupera en el inicio del año mundialista.

De cumplirse ese periodo de baja, el mediocampista mexicano podría reaparecer el 6 de enero de 2026, cuando Fenerbahçe enfrente al Samsunspor en la semifinal de la Supercopa de Turquía, marcando su regreso a la competencia oficial.

“¡Edson Álvarez estará alejado de los campos durante aproximadamente dos semanas!”, informó Sabuncuoglu a través de su cuenta de X, encendiendo la expectativa sobre el retorno del mexicano, quien se ha consolidado como una pieza clave en el mediocampo del club turco.