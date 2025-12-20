Real Madrid TV vuelve a cargar contra Laporta: ‘Si decir la verdad es vomitar, seguiremos vomitando’

Real Madrid Televisión volvió a colocarse en el centro del debate mediático durante la previa del duelo ante el Sevilla, al dedicar un amplio espacio a analizar los últimos avances del Caso Negreira. El canal oficial del club blanco respondió de manera directa a las declaraciones de Joan Laporta, quien días antes había acusado a la televisión madridista de “vomitar mentiras” de forma constante.

Laporta en conferencia I AP

Las supuestas contradicciones de Laporta bajo la lupa

Lejos de rebajar el tono, desde RMTV defendieron su postura con contundencia y aseguraron que exponer hechos contrastados no puede considerarse desinformación. “Si decir la verdad es vomitar, seguiremos vomitando”, fue la frase utilizada por la cadena, que repasó con detalle la comparecencia del presidente del FC Barcelona ante el juez.

En su análisis, Real Madrid Televisión señaló hasta tres presuntas contradicciones en el testimonio de Laporta. La primera estaría relacionada con afirmar que no conocía a Negreira, algo que, según el canal, queda en entredicho por la existencia de imágenes que demostrarían lo contrario. La segunda tendría que ver con el destino de los informes arbitrales, ya que exentrenadores como Luis Enrique y Ernesto Valverde aseguraron no haber tenido conocimiento de ellos.

La tercera contradicción apuntada se centra en la comparecencia pública en la que se mostraron cajas con supuestos informes, frente a declaraciones posteriores en las que se afirmó que dichos documentos se destruían cada cinco años. Desde RMTV se cuestionó abiertamente la coherencia de estas versiones y se lanzó una pregunta directa sobre quién falta realmente a la verdad.

Directiva del Barcelona I AP

¿Puede el caso tener consecuencias judiciales más graves?

El discurso del canal blanco fue más allá del análisis mediático y entró de lleno en el terreno judicial. Según RMTV, mentir ante un juez puede acarrear consecuencias legales serias, recordando que un testigo podría acabar imputado si incurre en falso testimonio. En ese contexto, insistieron en que el asunto no es menor ni exclusivo de dos clubes.

Desde la televisión del Real Madrid se subrayó que el caso debería indignar al resto de los equipos del futbol español, al considerar que se trata de un fraude de gran magnitud. Además, lamentaron la lentitud de la justicia, aunque se mostraron convencidos de que llegará una “reparación moral” y se demostrará que hubo irregularidades.

Equipo del Barcelona I AP

El análisis también incluyó una crítica al marco legal, al recordar que se produjo una modificación en la Ley del Deporte que permitió la prescripción de ciertos hechos. Para RMTV, este punto es clave y refuerza la gravedad del caso, llegando incluso a señalar que podría haber supuesto un descenso administrativo.

Finalmente, el canal aprovechó para lanzar un comentario irónico al colectivo arbitral al hablar del récord goleador de Kylian Mbappé. “A ver si los Negreira le dejan alcanzar el récord”, señalaron, recordando que al delantero francés le restan dos goles para lograrlo, cerrando así una intervención marcada por la polémica y la tensión institucional.