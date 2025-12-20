Alexander Isak anota ante Tottenham, pero sale lesionado y enciende las alarmas

Liverpool regresó a la senda de la victoria, pero no todo son buenas noticias para el equipo red, pues uno de sus delanteros, Alexander Isak, ha tenido que abandonar el campo tras una situación por completo atípica, pues el sueco se fue lesionado inmediatamente después de anotar lo que fue el primer gol del partido.

El exjugador de Newcastle no tuvo la oportunidad de festejar con sus compañeros, quienes también se preocuparon al ver que uno de los más recientes fichajes de los de Anfield no se levantaba.

El partido contó con la expulsión de Xavi Simons | AP

¿Qué le sucedió a Isak?

En el segundo tiempo, con el marcador 0-0, Alexander Isak recibió un pase filtrado al minuto 56 por parte de Florian Wirtz, ya frente al portero, el sueco definió de buena manera, pero el central de los Spurs, Van De Ven, no frenó su barrida y 'se llevó puesta' una de las piernas del atacante de los Reds.

La jugada terminó en gol, pero Isak ni siquiera pudo ponerse de pie para festejar, debido al dolor que comenzó a sentir en la zona afectada, generando que el cuerpo médico de Liverpool tuviera que ingresar para llevárselo del terreno de juego, siendo sustituido por Jeremie Frimpong, quien tuvo que terminar el juego por una de las bandas.

"Alexander Isak":

La posible buena noticia para Arne Slot y su cuerpo técnico, es que Isak se negó a abandonar el campo en el famosos carrito de las desgracias, pidiendo apoyo para ponerse de pie; sin embargo, no pudo salir caminando, pues el dolor seguía siendo bastante evidente y fue ayudado por los doctores mientras él rengueaba en su salida después de anotar.

Liverpool con señales de vida

Durante el primer semestre de la temporada 2025-2026, Liverpool tuvo una baja bastante importante de juego en la cual se fue hasta la mitad de la tabla; sin embargo, en las últimas semanas se ha podido reponer de cierta manera, sumando algunos puntos que los mantienen en los primeros cinco lugares de la tabla.

Esta última victoria, aunque complicada, la han disfrutado de manera importante, ya que lograron sacar ventaja de dos goles con la ayuda de Alexander Isak y Hugo Ekitiké, casualmente dos de los refuerzos de esta temporada.

Isak se fue lesionado del partido | AP

El último partido de los Reds en el 2025 será ante Wolverhampton, el último lugar de la tabla y candidato número 1 para descender, si el resultado llega a ser positivo, se seguirían manteniendo en el Top 5 de la Premier League y aún con pocas, pero aspiraciones al fin de poder repetir el campeonato de la campaña anterior.