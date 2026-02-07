Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Robert Dante Siboldi rompe el silencio sobre reemplazar a Efraín Juárez en Pumas

Robert Dante Siboldi | IMAGO7
Emiliano Arias Pacheco 20:35 - 06 febrero 2026
El uruguayo tuvo su última aventura como entrenador con Mazatlán, en el pasado Apertura 2025, por lo que comentó sobre los rumores en ESPN

Universidad Nacional recibió una de las peores goleadas para un equipo mexicano en la Liga de Campeones de la CONCACAF, lo que dejó a Efraín Juárez en la cuerda floja. Durante la semana, distintas fuentes comenzaron a especular una salida y hasta empezaron a dar nombres como reemplazo, uno de ellos Robert Dante Siboldi.

El estratega uruguayo estuvo en una reciente entrevista en ESPN, en la que comentó sobre dichos rumores a los auriazules. Sin embargo, el también exportero agregó que no tomaría en cuenta ninguna oferta, pues Juárez aún tiene un proceso vigente.

Efraín Juárez en conferencia de prensa tras derrota de Pumas en la Concacaf contra San Diego | MEXSPORT

"No, no lo permitiría tampoco. Tengo esos códigos que principalmente Toño Sancho conoce perfectamente. En su momento me entrevistó o me llamó para una posibilidad en Tigres estaba todavía Chima (Ruiz) entonces yo no quise hablar nada mientras estuviera un entrenador en funciones, en este caso es lo mismo", comentó Siboldi.

Siboldi fue claro sobre su ética de trabajo, pues el uruguayo comentó que le gusta respetar los procesos. "Yo prefiero estar al margen, siempre soy muy respetuoso del entrenador que está trabajando y eso no va a cambiar".

Efraín Juárez en Pumas I IMAGO7

¿Qué dijo sobre la derrota ante San Diego?

Como se mencionó anteriormente, el conjunto de los Pumas perdió 4-1 ante San Diego FC, equipo de la MLS que llevaba dos meses sin jugar. Pese a la estrepitosa derrota, Siboldi fue contundente y aseguró que el cuadro de Universidad Nacional puede dar vuelta al marcador en el Estadio Olímpico.

Fue un partido difícil para Pumas. Le tocó un rival muy duro, pero es posible la remontada y estoy seguro de que Efraín va a hacer todo lo posible para sacar el barco adelante”, sentenció el charrúa.

¿Cuál fue el último partido de Robert Dante Siboldi como entrenador?

Pese a que ganó títulos de Liga MX con Tigres y Santos, la carrera de Siboldi decayó en los últimos años. El charrúa tomó a Mazatlán en el Apertura 2025, sin embargo, solamente estuvo un certamen en el cargo y salió de los cañoneros; su último partido fue ante Necaxa. 

Robert Dante Siboldi| IMAGO7
