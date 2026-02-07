¿Chivas será local? El Rebaño invade Mazatlán con su afición

Chivas ha ganado los cuatro partidos con los que ha iniciado el Clausura 2026, por lo que para la quinta fecha, visitando a Mazatlan, el Rebaño requiere de quedarse de igual forma con los tres puntos y así mantenerse como el único líder del certamen.

Sin embargo, los Rojiblancos no quieren hacerlo solos; es por ello que a través de sus redes sociales han mostrado el apoyo que tienen por parte de sus aficionados incluso en un partido como visitantes.

Chivas visita el estadio de Mazatlán | Imago7

Visita rojiblanca en el Pacífico

Este partido significará la segunda semana consecutiva en la que Guadalajara tenga que actuar como visitante, pues desde el regreso de los partidos de Liga MX después del parón por los partidos de la Selección Mexicana; al mismo tiempo, también es el tercero juego fuera de casa para ellos.

Los otros dos fueron en la segunda jornada cuando vencieron 0-1 a Juárez en el Olímpico Benito Juárez y el segundo fue en la Jornada 4 cuando le ganaron 2-3 a Atlético San Luis en el Estadio Alfonso Lastras.

Fans de Chivas en Mazatlán | X: @Chivas

La publicación con la que el Rebaño Sagrado mostró que el apoyo de su gente está intacto en este torneo estuvo acompañada de imágenes de los fans llegando al Estadio El Encanto y la frase: "El escudo y la unión llaman", además de un par de emojis de corazón.

¿Qué sigue para Chivas tras su visita a Mazatlán?

Sea cual sea el resultado después de su partido en contra de Mazatlán, Chivas seguirá en la parte alta de la tabla, pero tendrá una preocupación más, ya que tendrá que regresar a casa, pero no será en un juego cualquiera.

El Clásico Nacional tendrá lugar en la Jornada 6 en las inmediaciones del Estadio Akron, con un Rebaño por completo diferente al de torneos anteriores, pero con un recuerdo inmediato bastante grato, pues apenas en el torneo de Apertura 2025 se llevaron una victoria ante ellos, pero en calidad de visitante.

Para la Jornada 7, Chivas tendrá que visitar de nuevo, al igual que en la octava; primero viajará a Puebla al Estadio Cuauhtémoc para enfrentar a Cruz Azul y, si quiere alcanzar la misma racha que tuvo en el inicio del Bicentenario 2010, dependiendo de que pase en el camino, medirse al bicampeón Toluca.