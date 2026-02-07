Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Cómodos con pago! Alan Pulido y Érick Gutiérrez se aferran a Chivas sin jugar

Gutiérrez y Pulido, en juego con Chivas | MEXSPORT
Ramiro Pérez Vásquez 19:59 - 06 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Ambos jugadores no entran en planes de Gabriel Milito; pero, no hay ofertas

Las Chivas del Guadalajara viven un torneo de ensueño en el inicio del Clausura 2026, sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas, y es que uno de los temas pendientes de la institución rojiblanca es darle salida a Alan Pulido y Érick Gutierrez quienes se han aferrado pese a no jugar. 

En ‘Infiltrados’ (programa que puedes ver a través de las plataformas de RÉCORD a partir de las 13:00, tiempo del centro de México) se reveló que ambos jugadores se encuentran ciertamente cómodos con lo que reciben económicamente en el equipo pese a no jugar debido al contrato que los sigue ligando como jugadores del rebaño.

“Los jugadores están en una posición, en una postura en que les gustaría formar parte del equipo y regresar, obviamente no entran en planes, no van a ser considerados; sin embargo, saben que por FIFA no puedes tener a un jugador relegado o sin entrenar por un tiempo prolongado”, resaltó en primera instancia Alfredo Olivares, reportero desde Guadalajara. 

¿Qué pasará con Alan Pulido y Erick Gutiérrez en Chivas? | IMAGO7

En dicha información se resalta que Chivas no les encuentra equipo: “Alan Pulido como Érick Gutiérrez su deseo es seguir en el equipo y que se les esté pagando lo que corresponde, lo que tienen de contrato; sin embargo, Guadalajara han buscado por cielo, mar y tierra, tonto los representantes como los jugadores han buscado mantener ellos esperando que se mantenegan las mismas condiciones económicas.

¿Por qué han sido relegados? 

Cabe mencionar, que desde el inicio del Clausura 2026 las ‘salidas’ de Alan Pulido y Erick Gutiérrez, se debieron a un tema indisciplinado ya que ambos no estaban contentos con su rol secundario en la actual plantilla.

Chivas repatrió a Guti l IMAGO7

Esto dijo Gabriel Milito 

Hace aproximadamente un mes Gabriel Milito tocó el tema y explicó lo sucedido con ambos jugadores: "Entiendo perfectamente que todos los jugadores quieren jugar. Para evitar ciertas situaciones, muchas veces es mejor ser sincero con el futbolista y decirle desde el inicio si va a arrancar desde atrás o si tendrá poca participación. 

“Para no afectar la dinámica del día a día, en esos casos es mejor que salgan a jugar. Hay jugadores que no toleran la suplencia, porque es muy difícil mantenerse positivo cuando no se juega", explicó el estratega.

Gabriel Milito tiene a Chivas con opciones de Liguilla directa | Imago7

Milito explicó que la salida de algunos futbolistas obedeció a la intención de conformar un plantel balanceado y con mayor compromiso colectivo dentro del terreno de juego, mismo que a la dado el respaldo con un buenos resultados. 

Últimos videos
Lo Último
21:15 ¿Chivas será local? El Rebaño invade Mazatlán con su afición
21:14 Bad Bunny y Tim Cook juntos: el CEO de Apple apoya al reguetonero antes del Super Bowl 2026
21:08 ¡Súper Rayos! Necaxa golea a Atlético de San Luis en el Estadio Victoria
21:06 ¡Manita no, 'garrita'! Tigres golea a un Santos sin alma
20:40 El mexicano, Matheus Reis renueva con Fluminense y su cláusula es de 80 millones de euros, según reportes
20:35 Robert Dante Siboldi rompe el silencio sobre reemplazar a Efraín Juárez en Pumas
20:34 Chica británica conquista las redes al cambiar al Chelsea por las Chivas
19:59 ¡Cómodos con pago! Alan Pulido y Érick Gutiérrez se aferran a Chivas sin jugar
19:49 Álvaro Fidalgo: ¿Cuándo y contra quién podría jugar con la Selección Mexicana?
19:45 La peculiar situación de Berterame en Miami: puede jugar pero no entrenar con Messi
Tendencia
1
Futbol ¿Bomba en camino? Emilio Azcarraga confirmó que habrá más refuerzos en América
2
Futbol Emilio Azcárraga confirma que Estadio Banorte no estará terminado para el Mexico vs Portugal
3
Futbol Cristiano Ronaldo recibe advertencia de la Liga Saudí tras huelga con el Al-Nassr
4
Futbol Christian Ebere ya está en México para cerrar fichaje con Cruz Azul
5
Empelotados Ruso Zamogilny revienta a Maximin: ‘futbolísticamente no le pudo entregar un car… al América’
6
NFL ¿Smith Njigba festejará cómo Cuauhtémoc Blanco en el Superbowl? El guiño de Seattle Seahawks al América
Te recomendamos
¿Chivas será local? El Rebaño invade Mazatlán con su afición
Futbol
06/02/2026
¿Chivas será local? El Rebaño invade Mazatlán con su afición
Bad Bunny y Tim Cook juntos: el CEO de Apple apoya al reguetonero antes del Super Bowl 2026
Contra
06/02/2026
Bad Bunny y Tim Cook juntos: el CEO de Apple apoya al reguetonero antes del Super Bowl 2026
¡Súper Rayos! Necaxa golea a Atlético de San Luis en el Estadio Victoria
Futbol
06/02/2026
¡Súper Rayos! Necaxa golea a Atlético de San Luis en el Estadio Victoria
¡Manita no, 'garrita'! Tigres golea a un Santos sin alma
Futbol
06/02/2026
¡Manita no, 'garrita'! Tigres golea a un Santos sin alma
El mexicano, Matheus Reis renueva con Fluminense y su cláusula es de 80 millones de euros, según reportes
Futbol
06/02/2026
El mexicano, Matheus Reis renueva con Fluminense y su cláusula es de 80 millones de euros, según reportes
Robert Dante Siboldi rompe el silencio sobre reemplazar a Efraín Juárez en Pumas
Futbol
06/02/2026
Robert Dante Siboldi rompe el silencio sobre reemplazar a Efraín Juárez en Pumas