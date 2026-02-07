¡Cómodos con pago! Alan Pulido y Érick Gutiérrez se aferran a Chivas sin jugar

Las Chivas del Guadalajara viven un torneo de ensueño en el inicio del Clausura 2026, sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas, y es que uno de los temas pendientes de la institución rojiblanca es darle salida a Alan Pulido y Érick Gutierrez quienes se han aferrado pese a no jugar.

En ‘Infiltrados’ (programa que puedes ver a través de las plataformas de RÉCORD a partir de las 13:00, tiempo del centro de México) se reveló que ambos jugadores se encuentran ciertamente cómodos con lo que reciben económicamente en el equipo pese a no jugar debido al contrato que los sigue ligando como jugadores del rebaño.

“Los jugadores están en una posición, en una postura en que les gustaría formar parte del equipo y regresar, obviamente no entran en planes, no van a ser considerados; sin embargo, saben que por FIFA no puedes tener a un jugador relegado o sin entrenar por un tiempo prolongado”, resaltó en primera instancia Alfredo Olivares, reportero desde Guadalajara.

En dicha información se resalta que Chivas no les encuentra equipo: “Alan Pulido como Érick Gutiérrez su deseo es seguir en el equipo y que se les esté pagando lo que corresponde, lo que tienen de contrato; sin embargo, Guadalajara han buscado por cielo, mar y tierra, tonto los representantes como los jugadores han buscado mantener ellos esperando que se mantenegan las mismas condiciones económicas.

¿Por qué han sido relegados?

Cabe mencionar, que desde el inicio del Clausura 2026 las ‘salidas’ de Alan Pulido y Erick Gutiérrez, se debieron a un tema indisciplinado ya que ambos no estaban contentos con su rol secundario en la actual plantilla.

Esto dijo Gabriel Milito

Hace aproximadamente un mes Gabriel Milito tocó el tema y explicó lo sucedido con ambos jugadores: "Entiendo perfectamente que todos los jugadores quieren jugar. Para evitar ciertas situaciones, muchas veces es mejor ser sincero con el futbolista y decirle desde el inicio si va a arrancar desde atrás o si tendrá poca participación.

“Para no afectar la dinámica del día a día, en esos casos es mejor que salgan a jugar. Hay jugadores que no toleran la suplencia, porque es muy difícil mantenerse positivo cuando no se juega", explicó el estratega.

