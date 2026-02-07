Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Empelotados

Chica británica conquista las redes al cambiar al Chelsea por las Chivas

Nueva aficionada del Rebaño | Imago7, Captura de pantalla
Mauricio Díaz Valdivia 20:34 - 06 febrero 2026
El video, en donde la europea demuestra su cariño por el equipo rojiblanco, se hizo viral rápidamente en redes sociales

Dos de los países más futboleros en el mundo han vuelto a dar de qué hablar, aunque no lo han hecho de manera directa, pues fue una sola chica británica la que ha llamado la atención de México con una publicación de uno de los equipos de la Liga MX.

De manera atípica, la europea mostró que ha pasado de ser fanática de Chelsea a ser fanática de Chivas tras todo el tiempo que lleva viviendo en México, específicamente en Guadalajara.

El video fue grabado en el Estadio Akron | Imago7

Un 2026 lleno de cambios

No fue grabada, la chica, con el nombre de usuario @earthwithleah, decidió subirse por su cuenta mostrando la decisión que tomó en 2026: dejar de apoyar a Chelsea para volverse una de las fanáticas de Chivas.

El video muestra la confusión que tiene al escuchar una de las porras del equipo rojiblanco, además de tratar de replicarla con el paso de la misma, sin tener éxito total, pero terminando con una sonrisa por estar presente en un partido dentro del Estadio Akron.

Los comentarios se han llenado de opiniones encontradas, pues para los aficionados rojiblancos, la decisión que Leah ha tomado es buena, pues suman a una más para el torneo de Clausura 2026; sin embargo, hay algunos comentarios más que se burlan de la situación, pues aseguran que a partir de ahora, Leah ya no tendrá mucho que festejar en su vida.

¿Quién es Leah, la nueva aficionada de Chivas?

Leah es una chica británica que en sus redes sociales se ha dedicado a mostrar cómo ha sido su etapa viviendo en México desde su llegada en 2024.

Dentro de sus videos, Leah ha preguntado a los mexicanos por algunos detalles de la vida diaria, como alguna ocasión en la que no sabía como utilizar un lavadero para su ropa, alguna otra vez en la que muestra la diferencia horaria para poder dormir y muchas situaciones más.

Chivas es el actual líder del Clausura 2026 | Imago7

Aunque en diversas plataformas existen algunos comentarios negativos, la realidad es que en sus redes personales, específicamente en el video que muestra que ahora es una fan rojiblanca, el público ha dejado muchos mensajes de apoyo para ella, quien también ha sumado nuevos seguidores de su nuevo equipo.

