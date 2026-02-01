Hormiga González anota polémico gol en el San Luis vs Chivas

Una feria de goles se desató en el antiguo Alfonso Lastras entre el Atlético San Luis y las Chivas; sin embargo, el juego tuvo su dosis de polémica luego de que Armando "Hormiga" González se viera involucrado en una jugada dudosa que arrojó en el 2-3 momentáneo.

Corrían los primeros minutos de la segunda mitad con el marcador 2-2 cuando en una jugada por el vértice de la izquierda aparecería Bryan González quien metería un centro al área chica para que el atacante mexicano definiera.

Sin embargo, dicha jugada fue muy apretada y ante ello se dio como válido el gol, ante el posible fuera de juego de González. Cabe mencionar, que desde este Clausura 2026 la Liga MX cuenta con Sistema Semiautomático del Fuera de Juego que hace menor las equivocaciones.

Hormiga González celebrando gol ante San Luis l IMAGO7

De estreno

Cabe mencionar, que en dicho juego se estrenaron con el tercer uniforme que recientemente presentaron con una tonalidad totalmente en azul. Una indumentaria especial que rinde homenaje a los 120 años de historia del Club Deportivo Guadalajara.

La nueva camiseta destaca por su base en color azul rey, acompañada de detalles en azul marino y vivos en dorado, tonalidad que también se utilizó para los patrocinadores. Además, el diseño incorpora el escudo de la fundación de la institución Rojiblanca, así como elementos gráficos que evocan al Club Unión, equipo con el que inició la historia del Guadalajara en el futbol mexicano.

San Luis vs Chivas en J4 l IMAGO7

¿La mejor racha de triunfos?

Con la victoria momentánea las Chivas están por catapultar el cuarto triunfo al hilo en este inicio del Clausura 2026, desde el Apertura 2025 no presentaba algo similar y en esa ocasión fueron tres al hilo. Los de Milito se impusieron 2 a 0 a Pachuca en su debut en el Clausura 2026. El equipo de Gabriel Milito jugó por nota y con las anotaciones de Armando González y Daniel Aguirre obtuvieron los primeros tres puntos del torneo, dejando un grato sabor de boca entre sus aficionados.

En la segunda fecha los rojiblancos se llevaron el triunfo en el último suspiro. Guadalajara continúa invicto y como líder general del Torneo Clausura 2026, luego de imponerse 0-1 a los Bravos de Juárez en la frontera. Un gol de Yael Padilla en tiempo agregado le permitió al conjunto rojiblanco sumar tres puntos y mantener el paso perfecto en el campeonato.

Chivas continúo con marcha perfecta en el torneo para mantenerse en el primer sitio de la tabla general. Chivas se impuso 2 a 1 a Querétaro en casa y la ilusión de la afición Rojiblanca está desbordada, después de que el equipo de Gabriel Milito gana, gusta y se mantiene en lo alto de la tabla general, con Armando González como su principal figura.