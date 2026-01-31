¿Cuándo y dónde ver el Atlético San Luis vs Chivas?

El Atlético San Luis y las Chivas de Guadalajara se miden en la Jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga MX, programado para este sábado, Día dedicado a la Virgen María, 31 de enero a las 17:00 horas en el Estadio Alfonso Lastras.

Chivas celebrando gol en J3 del CL2026 l IMAGO7

El conjunto rojiblanco llega al choque en un momento destacado del torneo, siendo líder invicto tras sumar tres victorias en igual número de encuentros, lo que refuerza la confianza del grupo bajo la dirección técnica de Gabriel Milito.

Por su parte, San Luis ha tenido un inicio más irregular, con una mezcla de resultados que incluyen una victoria, un empate y una derrota, perfilando un escenario de incertidumbre para recibir al invicto visitante.

Para Chivas, mantener el ritmo ganador es clave no solo para consolidarse en la parte alta de la tabla, sino también para construir una identidad sólida que le permita aspirar a puestos de liguilla más adelante en el torneo.

En contraste, Atlético San Luis ve en este partido una oportunidad para afianzar crecimiento y reconfigurar su campaña, luego de mostrarse competitivo en algunos pasajes de este inicio de torneo que tendrña la motivación de haber retenido a Juan Manuel Sanabria.

Barajas ante Xolos l IMAGO7

Integra figuras como João Pedro y Sébastien Salles-Lamonge, quienes han sido mencionados por el plantel potosino como claves para hacer frente a la potencia ofensiva del Rebaño que siguen con paso perfecto tras tres fechas disputadas.

¿Quién será el árbitro?

El arbitraje del duelo estará a cargo de César Arturo Ramos, quien impartirá justicia en un encuentro que promete intensidad en mediocampo y transiciones rápidas. Aspectos tácticos como la presión alta de Chivas frente a la búsqueda de espacios que propone San Luis serán claves para definir el desarrollo del juego.

Jugador de Chivas en la J3 l IMAGO7

¿Dónde ver el partido?

En cuanto a la transmisión, los aficionados podrán seguir el partido a través de plataformas de streaming de paga como ESPN, Disney+ y ViX Premium, lo que permitirá disfrutar en vivo del choque desde diferentes dispositivos. Con todo listo para el inicio, la expectativa crece alrededor de este duelo que puede marcar tendencias en el cierre de la fase regular del Clausura 2026.

Fecha: 31 de enero

Hora: 17:00

Estadio: Alfonso Lastras

Transmisión: ESPN, Disney+ y ViX Premium