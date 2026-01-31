Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Cuándo y dónde ver el Atlético San Luis vs Chivas?

San Luis vs Chivas de J4 l IMAGO7
Ramiro Pérez Vásquez 00:21 - 31 enero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El Rebaño se mete al Alfonso Lastras en busca de mantener el paso perfecto

El Atlético San Luis y las Chivas de Guadalajara se miden en la Jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga MX, programado para este sábado, Día dedicado a la Virgen María, 31 de enero a las 17:00 horas en el Estadio Alfonso Lastras

Chivas celebrando gol en J3 del CL2026 l IMAGO7

El conjunto rojiblanco llega al choque en un momento destacado del torneo, siendo líder invicto tras sumar tres victorias en igual número de encuentros, lo que refuerza la confianza del grupo bajo la dirección técnica de Gabriel Milito.

Por su parte, San Luis ha tenido un inicio más irregular, con una mezcla de resultados que incluyen una victoria, un empate y una derrota, perfilando un escenario de incertidumbre para recibir al invicto visitante. 

Para Chivas, mantener el ritmo ganador es clave no solo para consolidarse en la parte alta de la tabla, sino también para construir una identidad sólida que le permita aspirar a puestos de liguilla más adelante en el torneo.

En contraste, Atlético San Luis ve en este partido una oportunidad para afianzar crecimiento y reconfigurar su campaña, luego de mostrarse competitivo en algunos pasajes de este inicio de torneo que tendrña la motivación de haber retenido a Juan Manuel Sanabria. 

Barajas ante Xolos l IMAGO7

Integra figuras como João Pedro y Sébastien Salles-Lamonge, quienes han sido mencionados por el plantel potosino como claves para hacer frente a la potencia ofensiva del Rebaño que siguen con paso perfecto tras tres fechas disputadas. 

¿Quién será el árbitro? 

El arbitraje del duelo estará a cargo de César Arturo Ramos, quien impartirá justicia en un encuentro que promete intensidad en mediocampo y transiciones rápidas.  Aspectos tácticos como la presión alta de Chivas frente a la búsqueda de espacios que propone San Luis serán claves para definir el desarrollo del juego.

Jugador de Chivas en la J3 l IMAGO7

¿Dónde ver el partido?

En cuanto a la transmisión, los aficionados podrán seguir el partido a través de plataformas de streaming de paga como ESPN, Disney+ y ViX Premium, lo que permitirá disfrutar en vivo del choque desde diferentes dispositivos. Con todo listo para el inicio, la expectativa crece alrededor de este duelo que puede marcar tendencias en el cierre de la fase regular del Clausura 2026. 

Fecha: 31 de enero

Hora: 17:00

Estadio: Alfonso Lastras 

Transmisión: ESPN, Disney+ y ViX Premium 

Esta nota está hecha con herramientas de Inteligencia Artificial que ha sido revisada por un editor de RÉCORD 

Últimos videos
Lo Último
01:37 Efraín Juárez destaca la constancia de Pumas tras victoria ante Santos
00:49 ¡Con la piel chinita! Así despidió la afición de Palmeiras a Raphael Veiga
00:48 Mohamed critica duramente el césped del Cuauhtémoc: "No es para nivel profesional"
00:40 "Te amo, amigo": Djokovic sorprendido por Del Potro tras clasificar a la final ante Alcaraz
00:39 Liga MX: ¿cuándo y dónde ver América vs Necaxa Jornada 4 Clausura 2026?
00:21 ¿Cuándo y dónde ver el Atlético San Luis vs Chivas?
00:06 Portada RÉCORD 31 enero 2026
23:54 Liga MX: Tabla General de la Jornada 4 del Clausura 2026, al momento
23:41 Royal Rumble 2026: ¿Por qué la Batalla Real de WWE se realizará en Arabia Saudita?
23:31 ¡Dramático! Cruz Azul derrota a Bravos en Juárez pidiendo la hora
Tendencia
1
Empelotados Presentadora de FOX arremete contra sus detractores: ‘Es ridículo que me digan trans’
2
Futbol ¡Bombazo! Toluca ficha a exfutbolista de Real Madrid para el Clausura 2026
3
Futbol Nicolás Larcamón y su auxiliar fueron expulsados en el duelo ante Juárez
4
Futbol ¡Con los niños no! Allan Saint-Maximin denunció que sus hijos fueron víctima de racismo
5
Futbol ¡Dramático! Cruz Azul derrota a Bravos en Juárez pidiendo la hora
6
Futbol ¿Joao Pedro llega a Cruz Azul?
Te recomendamos
Efraín Juárez destaca la constancia de Pumas tras victoria ante Santos
Futbol
31/01/2026
Efraín Juárez destaca la constancia de Pumas tras victoria ante Santos
¡Con la piel chinita! Así despidió la afición de Palmeiras a Raphael Veiga
Futbol
31/01/2026
¡Con la piel chinita! Así despidió la afición de Palmeiras a Raphael Veiga
Mohamed critica duramente el césped del Cuauhtémoc: "No es para nivel profesional"
Futbol
31/01/2026
Mohamed critica duramente el césped del Cuauhtémoc: "No es para nivel profesional"
"Te amo, amigo": Djokovic sorprendido por Del Potro tras clasificar a la final ante Alcaraz
Otros Deportes
31/01/2026
"Te amo, amigo": Djokovic sorprendido por Del Potro tras clasificar a la final ante Alcaraz
Liga MX: ¿cuándo y dónde ver América vs Necaxa Jornada 4 Clausura 2026?
Futbol
31/01/2026
Liga MX: ¿cuándo y dónde ver América vs Necaxa Jornada 4 Clausura 2026?
¿Cuándo y dónde ver el Atlético San Luis vs Chivas?
Futbol
31/01/2026
¿Cuándo y dónde ver el Atlético San Luis vs Chivas?