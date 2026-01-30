Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Luis Romo sueña con el Mundial tras renacer en las Chivas de Gabriel Milito

Luis Romo, uno de los convocados
Alfredo Olivarez Ramírez 18:24 - 29 enero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El futbolista mexicano busca mantenerse en el radar de Javier Aguirre de cara a la Copa del Mundo

Luis Romo el futbolista que se reinventó bajo el mando de Gabriel Milito para liderar a las Chivas de Guadalajara y soñar con la Copa del Mundo.

Desde la llegada de Gabriel Milito al banquillo de Chivas, Luis Romo se ha consolidado como una pieza clave en el funcionamiento del equipo, especialmente en la salida de balón y la generación de juego desde el mediocampo.

Su importancia no solo se refleja en los minutos disputados, sino también en el impacto que tiene en el juego colectivo en el equipo Rojiblanco, además de tener un grato impacto en la Selección de México, después de que ha sido de nueva cuenta considerado por Javier Aguirre.

Luis Rom

Romo bajo el mando de Milito

En el periodo bajo la dirección de Milito, Romo ha disputado alrededor de 24 partidos oficiales, superando los 2,100 minutos en cancha, siendo uno de los futbolistas más utilizados por el cuerpo técnico. A nivel ofensivo, ha registrado 1 gol y 3 asistencias, cifras que acompañan su rol principal como organizador y distribuidor.

Uno de los datos más destacados de su rendimiento aparece en la temporada 2025-26 de Liga MX, donde Luis Romo lidera a todos los mediocampistas centrales en pases filtrados, con 31 pases clave, superando a jugadores como Rodolfo Pizarro (20) e Israel Reyes (14).

Luis Romo advierte que Chivas será candidato por el título

Esta estadística confirma su capacidad para romper líneas, acelerar ataques y generar ventajas desde zonas interiores, algo que el Guadalajara carecía con otros futbolistas en anteriores procesos.

Además, Romo se ha destacado por su alto volumen y precisión en el pase, así como por su aporte defensivo en recuperaciones y duelos ganados, convirtiéndose en un futbolista completo y confiable. Su constancia lo ha colocado como uno de los jugadores mejor evaluados del plantel en análisis de rendimiento y data avanzada.

Luis Romo sueña con el Mundial

Su rendimiento ha sido respaldado por análisis estadísticos que lo colocan como uno de los elementos más regulares y confiables de Chivas desde la llegada de Milito.

Últimos videos
Lo Último
10:24 ¡Los tachan de copiones! Afición de Chivas revienta al América por foto oficial en obras del Estadio Azteca
10:10 ‘Me avisaron en el hospital’: Pablo Aguilar reveló cómo se enteró de su llegada al América
09:31 Novak Djokovic venció a Jannik Sinner en cinco sets y avanza a la Final del Australian Open
09:30 Alexis Vega confesó doloroso tratamiento: ‘Me tenía que tomar 22 pastillas al día’
09:26 El eclipse solar más largo del siglo ya tiene fecha: ¿se verá en México?
09:04 ¿Su nueva joya? Barcelona llega a acuerdo con Al Ahly por promesa egipcia de 18 años
09:01 Leon Goretzka dejará el Bayern Munich al final de la temporada tras ocho años
08:52 ¿Adiós Santi Giménez? Jean Philippe Mateta cerca de cerrar acuerdo con AC Milan
08:35 Joao Pedro renovará con Atlético de San Luis hasta 2027; confirman reportes
08:31 Alcaraz vence a Zverev en un duelo épico y avanza a la final del Abierto de Australia
Tendencia
1
Futbol ¡Bombazo! Toluca ficha a exfutbolista de Real Madrid para el Clausura 2026
2
Futbol Champions League 2025/26: Así se jugarán los playoffs
3
Futbol ¡Con los niños no! Allan Saint-Maximin denunció que sus hijos fueron víctima de racismo
4
Contra ¿De qué murió Pedro Torres? El productor de Big Brother falleció rodeado de su familia
5
Futbol Rodrigo Aguirre a Tigres, ¿qué extranjero saldrá para su llegada?
6
Otros Deportes Alcaraz vence a Zverev en un duelo épico y avanza a la final del Abierto de Australia
Te recomendamos
¡Los tachan de copiones! Afición de Chivas revienta al América por foto oficial en obras del Estadio Azteca
Futbol
30/01/2026
¡Los tachan de copiones! Afición de Chivas revienta al América por foto oficial en obras del Estadio Azteca
‘Me avisaron en el hospital’: Pablo Aguilar reveló cómo se enteró de su llegada al América
Futbol
30/01/2026
‘Me avisaron en el hospital’: Pablo Aguilar reveló cómo se enteró de su llegada al América
Novak Djokovic venció a Jannik Sinner en cinco sets y avanza a la Final del Australian Open
Otros Deportes
30/01/2026
Novak Djokovic venció a Jannik Sinner en cinco sets y avanza a la Final del Australian Open
Alexis Vega confesó doloroso tratamiento: ‘Me tenía que tomar 22 pastillas al día’
Futbol
30/01/2026
Alexis Vega confesó doloroso tratamiento: ‘Me tenía que tomar 22 pastillas al día’
El eclipse solar más largo del siglo ya tiene fecha: ¿se verá en México?
Contra
30/01/2026
El eclipse solar más largo del siglo ya tiene fecha: ¿se verá en México?
¿Su nueva joya? Barcelona llega a acuerdo con Al Ahly por promesa egipcia de 18 años
Futbol
30/01/2026
¿Su nueva joya? Barcelona llega a acuerdo con Al Ahly por promesa egipcia de 18 años