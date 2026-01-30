Luis Romo sueña con el Mundial tras renacer en las Chivas de Gabriel Milito

Luis Romo el futbolista que se reinventó bajo el mando de Gabriel Milito para liderar a las Chivas de Guadalajara y soñar con la Copa del Mundo.

Desde la llegada de Gabriel Milito al banquillo de Chivas, Luis Romo se ha consolidado como una pieza clave en el funcionamiento del equipo, especialmente en la salida de balón y la generación de juego desde el mediocampo.

Su importancia no solo se refleja en los minutos disputados, sino también en el impacto que tiene en el juego colectivo en el equipo Rojiblanco, además de tener un grato impacto en la Selección de México, después de que ha sido de nueva cuenta considerado por Javier Aguirre.

Luis Rom

Romo bajo el mando de Milito

En el periodo bajo la dirección de Milito, Romo ha disputado alrededor de 24 partidos oficiales, superando los 2,100 minutos en cancha, siendo uno de los futbolistas más utilizados por el cuerpo técnico. A nivel ofensivo, ha registrado 1 gol y 3 asistencias, cifras que acompañan su rol principal como organizador y distribuidor.

Uno de los datos más destacados de su rendimiento aparece en la temporada 2025-26 de Liga MX, donde Luis Romo lidera a todos los mediocampistas centrales en pases filtrados, con 31 pases clave, superando a jugadores como Rodolfo Pizarro (20) e Israel Reyes (14).

Luis Romo advierte que Chivas será candidato por el título

Esta estadística confirma su capacidad para romper líneas, acelerar ataques y generar ventajas desde zonas interiores, algo que el Guadalajara carecía con otros futbolistas en anteriores procesos.

Además, Romo se ha destacado por su alto volumen y precisión en el pase, así como por su aporte defensivo en recuperaciones y duelos ganados, convirtiéndose en un futbolista completo y confiable. Su constancia lo ha colocado como uno de los jugadores mejor evaluados del plantel en análisis de rendimiento y data avanzada.

Luis Romo sueña con el Mundial