Futbol

¡De lujo! Chivas presenta jersey en homenaje a sus 120 años de historia

Chivas presenta nuevo jersey | X: @Chivas
Alfredo Olivarez Ramírez 10:39 - 29 enero 2026
El rebaño reveló su tercer uniforme para el Torneo Clausura 2026

Este jueves, Chivas presentó de manera oficial su tercer uniforme para el Torneo Clausura 2026, una indumentaria especial que rinde homenaje a los 120 años de historia del Club Deportivo Guadalajara.

Nuevo jersey de Chivas | X: @Chivas

La nueva camiseta destaca por su base en color azul rey, acompañada de detalles en azul marino y vivos en dorado, tonalidad que también se utilizó para los patrocinadores. Además, el diseño incorpora el escudo de la fundación de la institución Rojiblanca, así como elementos gráficos que evocan al Club Unión, equipo con el que inició la historia del Guadalajara en el futbol mexicano.

Como parte del carácter conmemorativo, el jersey cuenta con un logotipo especial en la parte posterior del dorsal, donde resalta el primer escudo del club, acompañado de la leyenda: “Club Deportivo Guadalajara 120 años”, además de integrar detalles del escudo actual.

La indumentaria presenta un cuello redondo y terminaciones con líneas en color dorado, reforzando el estilo elegante del uniforme alternativo, el cual será utilizado únicamente durante lo que resta del campeonato.

Se espera que el Guadalajara estrene esta camiseta el próximo sábado, cuando visite al Atlético de San Luis en el Estadio Alfonso Lastras, en duelo correspondiente a la jornada en turno del Clausura 2026.

Jersey especial de Chivas | X: @Chivas

Cabe señalar que este uniforme podría convertirse en el último diseño de Chivas con la marca deportiva Puma, ya que al finalizar el presente torneo concluirá la relación entre el club y la firma alemana, tras 10 años de vínculo con el conjunto Rojiblanco.

Jugadores con nuevo jersey de Chivas | X: @Chivas
