Alexis Vega revela que se quiso bajar el sueldo para seguir en Chivas

Alexis Vega, actual capitán del Toluca, ha revelado detalles sobre su salida de las Chivas, reconociendo que su profesionalismo no estuvo a la altura y que, a pesar de sus esfuerzos por permanecer en el club, tuvo que regresar al equipo que lo formó.

Vega en Chivas | MEXSPORT

En una entrevista para ESPN, el delantero confesó que los últimos meses en Guadalajara fueron complicados y que estuvo dispuesto a hacer sacrificios significativos para continuar con la camiseta rojiblanca.

“Viví momentos muy tristes en mi última etapa en Chivas. Yo estaba dispuesto a quedarme con una reducción de salario, obviamente yo quería hacer todo para poder quedarme”, afirmó Vega. Sin embargo, la oportunidad no se concretó. “Cuando me dicen que no, obviamente yo ya estaba pensando en qué iba a hacer, en dónde iba a parar”, sostuvo.

El futbolista compartió el doloroso momento en que tuvo que comunicar la mudanza a su hija, una decisión que, aunque difícil, priorizaba el bienestar familiar. “Cuando le digo que nos íbamos a otra ciudad, a otra escuela, fue cuando sentí ese sentimiento de saber que obviamente es decisión mía pero que ya yo pienso más en mi familia”, explicó.

A pesar de la tristeza inicial, Vega señaló que su familia entendió la situación. “Son decisiones que a veces duelen, pero que son las mejores. Después ella entendió todo, entendió que así es el trabajo de papá”, añadió.

Autocrítica y legado en Guadalajara

Con honestidad, Vega admitió sus fallos durante su paso por el Rebaño Sagrado. “Me faltó yo creo que mentalidad y profesionalismo en todos los sentidos de mi carrera. Llegué muy joven, a los 19 años, y obviamente uno no sabe o nunca le dicen qué es lo que es representar a Chivas”, reflexionó.

El delantero reconoció que la fama y la presión de jugar en uno de los clubes más grandes de México lo superaron en ocasiones. “Por algún momento llegas a perder el piso y bueno, yo creo que fue eso más que nada”, admitió. A pesar de ello, defendió su rendimiento en el campo: “Desde mi llegada y hasta la fecha, y eso que ya tengo dos años fuera de Chivas, creo que soy el jugador que más goles y más asistencias tiene hasta el momento”.

Alexis Vega en Toluca|IMAGO7

¿Qué dijo Vega sobre el Mundial 2026?

Alexis Vega también habló sobre su reciente artroscopia de rodilla, una intervención planificada con el objetivo de llegar en óptimas condiciones a la Copa del Mundo de 2026. La decisión fue consultada con Javier Aguirre, técnico de la Selección Mexicana.

“Cuando acaba la liguilla, yo tengo una llamada con Aguirre. Le comenté que acabando la liguilla me iba a hacer una limpieza de rodilla porque traigo molestias que están causando inflamación”, detalló. La respuesta del estratega fue de total apoyo: “Me dijo ‘hazte lo que tengas que hacer, los queremos al 100 por ciento a todos los que estén representando al país’”.

El jugador se mostró enfocado en su recuperación y motivado por la posibilidad de disputar un Mundial en casa. “Trataré de recuperarme lo mejor posible. Dije que iba a ser un semestre espectacular y me he cuidado en todos los sentidos. Ahora estoy tranquilo, enfocado en regresar y poder aportar”, concluyó.