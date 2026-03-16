Resultados de AEW Revolution 2026: MJF retiene el Campeonato Mundial de AEW ante “Hangman” Adam Page; Místico gana su primer campeonato en AEW y firma con la promotora americana

AEW Revolution 2026 fue un evento que cumplió con las expectativas, donde hubo grandes regresos como el de Adam Copeland, la llegada de Ronda Rousey a la promotora y una seguidilla de combates de gran nivel donde luchadores mexicanos lucieron de increíble manera.

El evento nos regaló un evento estelar donde MJF y “Hangman” Adam Page nos dieron un combate que, sin duda, será candidata a lucha del año 2026.

Resultados de AEW Revolution 2026

Jack Perry es nuevo Campeón Nacional de AEW al eliminar a Ricochet (c) de la batalla real por su presea.

FTR revieron los Campeonatos en Pareja de AEW al vencer a los Young Bucks (Matt y Nick Jackson).

Toni Storm venció a Marina Sharif en una lucha sin intervención.

Ronda Rousey llegando a AEW | AEW

Jon Moxley (c) retuvo su Campeonato Continental de AEW ante Konosuke Takeshita en un combate sin límite de tiempo.

La Dominación Divina (Lena Kross y Megan Bayne) logró capturar los Campeonatos Femeninos en Pareja ante Harley Camero y Willow Nightingale.

Swerve Strickland derrotó a Brody King.

Will Ospreay regresando a AEW | AEW

Thekla (c) retuvo el Campeonato Mundial Femenino de AEW ante Kris Statlander.

Místico junto a Kevin Knight y Mike Bailey se convierten en nuevos Campeones de Tríos AEW al vencer a La Familia de Don Calis.

Andrade El Ídolo derrotó a Bandido.

Místico ganando el campeonato de tríos de AEW | AEW

Darby Allin, Orange Cassidy y Rodrick Strong vencieron a los Perros (David Finlay, Gabe Kidd y Clark Connors).

En el evento estelar, MJF (c) retuvo el Campeonato Mundial de AEW al derrotar a “Hangman” Adam Page en una Texas Death Match.