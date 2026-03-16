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Resultados de AEW Revolution 2026: MJF retiene el Campeonato Mundial de AEW ante “Hangman” Adam Page; Místico gana su primer campeonato en AEW y firma con la promotora americana
AEW Revolution 2026 fue un evento que cumplió con las expectativas, donde hubo grandes regresos como el de Adam Copeland, la llegada de Ronda Rousey a la promotora y una seguidilla de combates de gran nivel donde luchadores mexicanos lucieron de increíble manera.
El evento nos regaló un evento estelar donde MJF y “Hangman” Adam Page nos dieron un combate que, sin duda, será candidata a lucha del año 2026.
Resultados de AEW Revolution 2026
Jack Perry es nuevo Campeón Nacional de AEW al eliminar a Ricochet (c) de la batalla real por su presea.
FTR revieron los Campeonatos en Pareja de AEW al vencer a los Young Bucks (Matt y Nick Jackson).
Toni Storm venció a Marina Sharif en una lucha sin intervención.
Jon Moxley (c) retuvo su Campeonato Continental de AEW ante Konosuke Takeshita en un combate sin límite de tiempo.
La Dominación Divina (Lena Kross y Megan Bayne) logró capturar los Campeonatos Femeninos en Pareja ante Harley Camero y Willow Nightingale.
Swerve Strickland derrotó a Brody King.
Thekla (c) retuvo el Campeonato Mundial Femenino de AEW ante Kris Statlander.
Místico junto a Kevin Knight y Mike Bailey se convierten en nuevos Campeones de Tríos AEW al vencer a La Familia de Don Calis.
Andrade El Ídolo derrotó a Bandido.
Darby Allin, Orange Cassidy y Rodrick Strong vencieron a los Perros (David Finlay, Gabe Kidd y Clark Connors).
En el evento estelar, MJF (c) retuvo el Campeonato Mundial de AEW al derrotar a “Hangman” Adam Page en una Texas Death Match.
“Hangman” Adam Page nunca podrá volver a retar por el Campeonato Mundial de AEW en su estadía en la compañía de Toni Khan. ¿Qué será lo siguiente para el Vaquero?
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