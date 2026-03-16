Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Lucha

Resultados de AEW Revolution 2026: MJF retiene el Campeonato Mundial de AEW ante “Hangman” Adam Page; Místico gana su primer campeonato en AEW y firma con la promotora americana

MJF, Adam Copeland y Ronda Rousey en AEW Revolution 2026 | AEW
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 23:03 - 15 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
AEW Revolution abrió el año con un show redondo lleno de emociones

AEW Revolution 2026 fue un evento que cumplió con las expectativas, donde hubo grandes regresos como el de Adam Copeland, la llegada de Ronda Rousey a la promotora y una seguidilla de combates de gran nivel donde luchadores mexicanos lucieron de increíble manera.

El evento nos regaló un evento estelar donde MJF y “Hangman” Adam Page nos dieron un combate que, sin duda, será candidata a lucha del año 2026.

Resultados de AEW Revolution 2026

  • Jack Perry es nuevo Campeón Nacional de AEW al eliminar a Ricochet (c) de la batalla real por su presea.

  • FTR revieron los Campeonatos en Pareja de AEW al vencer a los Young Bucks (Matt y Nick Jackson).

  • Toni Storm venció a Marina Sharif en una lucha sin intervención. 

Ronda Rousey llegando a AEW | AEW

  • Jon Moxley (c) retuvo su Campeonato Continental de AEW ante Konosuke Takeshita en un combate sin límite de tiempo.

  • La Dominación Divina (Lena Kross y Megan Bayne) logró capturar los Campeonatos Femeninos en Pareja ante Harley Camero y Willow Nightingale.

  • Swerve Strickland derrotó a Brody King.

Will Ospreay regresando a AEW | AEW

  • Thekla (c) retuvo el Campeonato Mundial Femenino de AEW ante Kris Statlander.

  • Místico junto a Kevin Knight y Mike Bailey se convierten en nuevos Campeones de Tríos AEW al vencer a La Familia de Don Calis. 

  • Andrade El Ídolo derrotó a Bandido.

Místico ganando el campeonato de tríos de AEW | AEW

  • Darby Allin, Orange Cassidy y Rodrick Strong vencieron a los Perros (David Finlay, Gabe Kidd y Clark Connors).

  • En el evento estelar, MJF (c) retuvo el Campeonato Mundial de AEW al derrotar a “Hangman” Adam Page en una Texas Death Match.

“Hangman” Adam Page nunca podrá volver a retar por el Campeonato Mundial de AEW en su estadía en la compañía de Toni Khan. ¿Qué será lo siguiente para el Vaquero?

Últimos videos
Lo Último
23:26 ¿CR7 llega a partido ante México? Revelan convocatoria de Portugal
23:20 VIDEO: Alfredo Adame noquea a Carlos Trejo en la pelea estelar de Ring Royale 2026
23:11 Oscar 2026: Frankenstein de Guillermo del Toro gana 3 estatuillas y te decimos dónde ver la película
23:03 Resultados de AEW Revolution 2026: MJF retiene el Campeonato Mundial de AEW ante “Hangman” Adam Page; Místico gana su primer campeonato en AEW y firma con la promotora americana
22:56 André Jardine celebra triunfo del América y advierte: “Era una victoria obligada”
22:15 ¡Viva México! Andrade El Ídolo vence a Bandido en una increíble lucha mexicana en AEW Revolution 2026
22:11 Aldo de Nigris vence por nocaut a Nicola Porcella en Ring Royale 2026
22:09 Oscar 2026: lista completa de ganadores en la 98ª edición de los Premios de la Academia
21:51 ¡Analizando al rival! Efraín Juárez estuvo presente en el América vs Mazatlán
21:46 ¿Ayuda a América? Pitan polémico penal a favor de las Águilas ante Mazatlán
Tendencia
1
Contra Difunden video del accidente donde murió Diego Osuna Miranda, hijo del director de BBVA México
2
Futbol Iker Fimbres presenta dura lesión tras el FC Juárez vs Monterrey
3
Otros Deportes ¡Todavía más histórico! Isaac del Toro conquista la Tirreno-Adriático 2026
4
Empelotados Carín León debuta como futbolista y se convierte en campeón en su primer partido
5
Futbol Internacional OFICIAL: Finalissima 2026 ha sido cancelada
6
Futbol Internacional Hormiga González empata a Lamine Yamal como máximo goleador Sub-23 del mundo
Te recomendamos
¿CR7 llega a partido ante México? Revelan convocatoria de Portugal
Futbol
15/03/2026
¿CR7 llega a partido ante México? Revelan convocatoria de Portugal
VIDEO: Alfredo Adame noquea a Carlos Trejo en la pelea estelar de Ring Royale 2026
Contra
15/03/2026
VIDEO: Alfredo Adame noquea a Carlos Trejo en la pelea estelar de Ring Royale 2026
Oscar 2026: Frankenstein de Guillermo del Toro gana 3 estatuillas y te decimos dónde ver la película
Contra
15/03/2026
Oscar 2026: Frankenstein de Guillermo del Toro gana 3 estatuillas y te decimos dónde ver la película
Resultados de AEW Revolution 2026: MJF retiene el Campeonato Mundial de AEW ante “Hangman” Adam Page; Místico gana su primer campeonato en AEW y firma con la promotora americana
Lucha
15/03/2026
Resultados de AEW Revolution 2026: MJF retiene el Campeonato Mundial de AEW ante “Hangman” Adam Page; Místico gana su primer campeonato en AEW y firma con la promotora americana
André Jardine celebra triunfo del América y advierte: “Era una victoria obligada”
Futbol
15/03/2026
André Jardine celebra triunfo del América y advierte: “Era una victoria obligada”
¡Viva México! Andrade El Ídolo vence a Bandido en una increíble lucha mexicana en AEW Revolution 2026
Lucha
15/03/2026
¡Viva México! Andrade El Ídolo vence a Bandido en una increíble lucha mexicana en AEW Revolution 2026