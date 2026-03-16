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Lucha

¡Volvió la superestrella categoría R! Adam Copeland y Christian Cage regresan y atacan brutalmente a FTR

Adam Copeland y Christian Cage regresan en AEW Revolution | AEW
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 19:08 - 15 marzo 2026
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Revolution 2026 arrancó con todo

Después de otro capítulo de la legendaria rivalidad entre los Young Bucks y FTR, el equipo de Dax Harwood y Cash Wheeler retuvo los campeonatos en pareja de AEW. Adam Copeland (Edge) regresó a los encordados en compañía de su gran amigo, Christian Cage. Ambos dejaron claro que sus asuntos están lejos de terminar y que buscan sus títulos.

Uno de los shows más importantes de AEW abrió con una nota alta, dejando a los fanáticos entusiasmados con la lucha que abrió el evento en Los Ángeles.

Adam Copeland sigue en busca de vengarse de FTR

Una rivalidad que se retoma desde el 6 de abril de 2024, cuando FTR traicionó a Adam Copeland (Edge), dejándolo fuera de acción por unos meses. Cuando la superestrella categoría R volvió, les hizo la vida imposible a Dax Harwood y Cash Wheeler; hasta acudió a la ayuda de su viejo amigo, Christian Cage, para ayudarle a vengarse.

El primer y último combate entre ambos equipos llegó en ALL OUT 2025, donde el equipo de Copeland y Cage salió con la mano en alto en el evento en su ciudad natal: Toronto.

Adam Copeland y Christian Cage vs. FTR en ALL OUT | AEW

La lucha por los campeonatos en pareja comienza a calentarse

Ahora, con el regreso de Copeland y el brutal ataque junto a Christian Cage, la rivalidad entra en un nuevo capítulo.

El objetivo es claro: los campeonatos en pareja de AEW que actualmente poseen FTR. Con el historial entre ambos equipos y la intensidad que han mostrado en cada enfrentamiento, todo apunta a que el próximo choque podría convertirse en uno de los combates más esperados dentro de la empresa.

La guerra entre estas leyendas de la lucha libre apenas comienza a calentarse nuevamente.

FTR retiene los campeonatos de AEW ante Young Bucks | AEW
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