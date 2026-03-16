Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Lucha

¡Inesperado! Ronda Rousey llega a AEW y ataca a Toni Storm

Ronda Rousey llegando a AEW | AEW
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 19:32 - 15 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La noche AEW Revolution sigue dando momentos más sorprendentes

Ronda Rousey apareció de manera inesperada y atacó brutalmente a la 4 veces campeona mundial de AEW, Toni Storm.

La excampeona de UFC y exsuperestrella de WWE irrumpió cuando nadie lo esperaba, desatando el caos en el ring y dejando claro que su llegada a la empresa dirigida por Tony Khan podría cambiar por completo el panorama de la división femenina.

Una llegada que sorprende tras su polémica salida de WWE

La aparición de Rousey en AEW resulta aún más llamativa considerando el contexto de su salida de WWE.

Ronda Rousey llegando a AEW | AEW

Durante su etapa en la empresa, la excampeona de artes marciales mixtas tuvo diferencias con algunos directivos y luchadoras. Incluso llegó a publicar mensajes en redes sociales donde criticó el negocio de la lucha libre profesional.

Tras su paso por WWE y su histórico legado en UFC, muchos aficionados pensaban que Rousey se mantendría alejada del wrestling. Sin embargo, su sorpresiva llegada a AEW y el ataque contra Toni Storm podrían marcar el inicio de una nueva rivalidad dentro de la empresa.

Ronda Rousey vs. Toni Storm | AEW

Ronda Rousey apunta directo a la mejor luchadora de AEW

El hecho de que Rousey haya atacado directamente a Toni Storm no parece ser una coincidencia.

Storm se ha consolidado como la figura más grande de la división femenina en AEW, por lo que la presencia de Rousey podría representar un desafío inmediato por el dominio dentro de la empresa.

Con esta inesperada aparición, AEW suma una nueva superestrella a su roster y abre la puerta a una rivalidad que promete dar mucho de qué hablar en los próximos meses en camino a ALL IN en Wembley Stadium.

Ronda Rousey vs. Toni Storm | AEW
Últimos videos
Lo Último
19:57 Premios Oscar 2026: ¿Por qué Sean Penn no asistió a recibir su estatuilla a Mejor Actor de Reparto?
19:48 ¡Nadie como ellos! República Dominicana rompe récord de cuadrangulares en Clásico Mundial de Béisbol
19:39 Barcelona busca fichar definitivamente a Joao Cancelo
19:32 ¡Inesperado! Ronda Rousey llega a AEW y ataca a Toni Storm
19:19 ¡Para llorar! Tigres empata sin goles ante Querétaro en una triste exhibición
19:19 Ter Stegen no pudo votar en las elecciones del Barcelona: el portero fue rechazado en el Camp Nou
19:18 K-Pop Demon Hunters gana Oscar a Mejor Película Animada gracias a talento mexicano
19:08 Randy Orton y Cody Rhodes: Dos 'nepobabys' que forjaron su propio camino en la lucha libre
19:08 ¡Volvió la superestrella categoría R! Adam Copeland y Christian Cage regresan y atacan brutalmente a FTR
18:56 2026 Oscar: ¿Qué es la neurofibromatosis? La enfermedad que padece el actor Adam Pearson
Tendencia
1
Contra Difunden video del accidente donde murió Diego Osuna Miranda, hijo del director de BBVA México
2
Futbol Iker Fimbres presenta dura lesión tras el FC Juárez vs Monterrey
3
Otros Deportes ¡Todavía más histórico! Isaac del Toro conquista la Tirreno-Adriático 2026
4
Empelotados Carín León debuta como futbolista y se convierte en campeón en su primer partido
5
Futbol Internacional OFICIAL: Finalissima 2026 ha sido cancelada
6
Futbol Internacional Hormiga González empata a Lamine Yamal como máximo goleador Sub-23 del mundo
Te recomendamos
Premios Oscar 2026: ¿Por qué Sean Penn no asistió a recibir su estatuilla a Mejor Actor de Reparto?
Contra
15/03/2026
Premios Oscar 2026: ¿Por qué Sean Penn no asistió a recibir su estatuilla a Mejor Actor de Reparto?
¡Nadie como ellos! República Dominicana rompe récord de cuadrangulares en Clásico Mundial de Béisbol
Beisbol
15/03/2026
¡Nadie como ellos! República Dominicana rompe récord de cuadrangulares en Clásico Mundial de Béisbol
Joao Cancelo ha brillado en su segunda etapa con Barcelona | X @FCBarcelona
Futbol
15/03/2026
Barcelona busca fichar definitivamente a Joao Cancelo
¡Inesperado! Ronda Rousey llega a AEW y ataca a Toni Storm
Lucha
15/03/2026
¡Inesperado! Ronda Rousey llega a AEW y ataca a Toni Storm
¡Para llorar! Tigres empata sin goles ante Querétaro en una triste exhibición
Futbol
15/03/2026
¡Para llorar! Tigres empata sin goles ante Querétaro en una triste exhibición
Ter Stegen no pudo votar en las elecciones del Barcelona: el portero fue rechazado en el Camp Nou
Futbol
15/03/2026
Ter Stegen no pudo votar en las elecciones del Barcelona: el portero fue rechazado en el Camp Nou