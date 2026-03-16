¡Inesperado! Ronda Rousey llega a AEW y ataca a Toni Storm

Ronda Rousey apareció de manera inesperada y atacó brutalmente a la 4 veces campeona mundial de AEW, Toni Storm.

La excampeona de UFC y exsuperestrella de WWE irrumpió cuando nadie lo esperaba, desatando el caos en el ring y dejando claro que su llegada a la empresa dirigida por Tony Khan podría cambiar por completo el panorama de la división femenina.

Una llegada que sorprende tras su polémica salida de WWE

La aparición de Rousey en AEW resulta aún más llamativa considerando el contexto de su salida de WWE.

Ronda Rousey llegando a AEW | AEW

Durante su etapa en la empresa, la excampeona de artes marciales mixtas tuvo diferencias con algunos directivos y luchadoras. Incluso llegó a publicar mensajes en redes sociales donde criticó el negocio de la lucha libre profesional.

Tras su paso por WWE y su histórico legado en UFC, muchos aficionados pensaban que Rousey se mantendría alejada del wrestling. Sin embargo, su sorpresiva llegada a AEW y el ataque contra Toni Storm podrían marcar el inicio de una nueva rivalidad dentro de la empresa.

Ronda Rousey vs. Toni Storm | AEW

Ronda Rousey apunta directo a la mejor luchadora de AEW

El hecho de que Rousey haya atacado directamente a Toni Storm no parece ser una coincidencia.

Storm se ha consolidado como la figura más grande de la división femenina en AEW, por lo que la presencia de Rousey podría representar un desafío inmediato por el dominio dentro de la empresa.

Con esta inesperada aparición, AEW suma una nueva superestrella a su roster y abre la puerta a una rivalidad que promete dar mucho de qué hablar en los próximos meses en camino a ALL IN en Wembley Stadium.